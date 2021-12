A kisebb amerikai cégek részvényei jelenleg olyan diszkonttal forognak a nagyobb kapitalizációjú társaikhoz képest, amire a történelem során ritkán volt példa - hívta fel a figyelmet elemzésében a Financial Times.

A legkisebb piaci kapitalizációval rendelkező 600 amerikai részvény árfolyamának alakulását követő S&P 600-as részvényindex árfolyam/nyereség hányadosa jelenleg alig 14,5 a várt jövő évi nyereségekkel számolva, míg a nagy papírokat - mint az Apple, a Facebook vagy a Tesla - követő vezető S&P 500-as index esetében ez az érték átlagosan eléri a 21,3-at is.

Ez alapján a kisebb papírokat leképező index kosarában szereplő részvények átlagosan 68 százalékkal olcsóbbak nagyobb kapitalizációjú társaiknál, ilyen eltérésre utoljára a dotcom lufi tetején, az ezredforduló tájékán volt példa. A William Blair befektetési bank elemzői szerint ráadásul a kis kapitalizációjú úgynevezett érték-részvények - amelyek olcsóbban forognak annál, mint amit könyv szerinti értékük, nyereségük indokolna - még nagyobb diszkont mellett cserélnek gazdát- miután a befektetők egyre inkább a nagy növekedési kilátásokkal kecsegtető cégek részvényeiből igyekeznek feltankolni.

Az értékeltségben tapasztalt különbségek tovább nőttek tavaly márciushoz képest, amikor mindkét index elérte mélypontját a koronavírus-válságban, s amióta mindkettő duplázta értékét. Ez azt is jelzi, hogy a kisebb cégek nyereségessége nagyobb ütemben nőtt azóta, mint a jelentős felárral forgó nagyobb társaiké. Pont emiatt most egyre több olyan elemző van a lap szerint, akik jövőre inkább a kisebb cégek részvényei közül válogatnának. A Bank of America jövő évi befektetési stratégiájában kifejezetten vételre javasolja a kisebb kapitalizációjú amerikai papírokat, mondván, ezek a cégek aránylag jobban kitettek az amerikai piacnak és épp emiatt jobban tudnak az ott tapasztalt fellendülésből profitálni.