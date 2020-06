Jobban bízik a lakosság az OTP-ben, mint az államban

Tovább fogyott a lakosság értékpapír-készlete áprilisban. Az állampapírok nem kellettek a kisbefektetőknek, inkább olcsó OTP-részvényt vett, akinek volt mersze és pénze. Nagyot kaszáltak a befektetésen.

A márciusi 161,8 milliárd után áprilisban újabb 96,5 milliárd forintnyi értékpapírt adtak el a háztartások a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint. A hónapban a tőzsdék már elindultak felfelé, emiatt 96,9 milliárd forintnyi hozam is keletkezett, így végül a háztartások értékpapír-állománya piaci értéken számolva nem csökkent, sőt minimális mértékben még nőtt is 12 446,1 milliárd forintra.

Ismét nő a devizaadósság

Az állampapír-piacon folytatódott a tőkekivonás. A márciusi 40,9 milliárd után áprilisban újabb 125 milliárd forinttal kevesebbet vásároltak a kisbefektetők a lejárt vagy visszaváltott mennyiségnél. Ez nem meglepetés, a lejárt lakossági sorozatok ugyanis nem újulnak meg. A háztartásoknál április végén 8 241,1 milliárd forintnyi állampapír maradt. A hosszú kötvényekből még a Magyar Állampapír Plusznak (MÁP+) köszönhetően sikerült annyit eladni, amennyi a kisbefektetőknél lejárt, összesen 6,5 milliárd forint volt a nettó értékesítés. Az egy évesnél rövidebb állampapírok mennyisége viszont a 133,3 milliárd forintos tőkekivonásnak köszönhetően 1 600 milliárd forint alá süllyedt, vagyis egy év alatt megfelelődött. Eurós államkötvényben 213,5 milliárd forintot tartott a lakosság piaci értékben április 30-án, kicsivel kevesebbet, mint március végén, a csökkenés a forint erősödésének köszönhető.

A kisbefektetők helyett a bankok és a külföldi intézmények kezdték nagyobb arányban finanszírozni az államot. Az államadósság finanszírozásán belül a háztartások aránya a nagyjából öt éve tartó töretlen növekedés után csökkenni kezdett, a külföldi intézményi befektetőké pedig ismét emelkedik. A magyar pénzügyi vállalatok főleg magyar államkötvényeket, a külföldiek pedig devizakötvényt jegyeztek áprilisban. A 2 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátásnak köszönhetően áprilisban csaknem 5 600 milliárd forintra nőtt a magyar állam által devizában kibocsátott kötvények volumene, ami az állampapír-állomány 18 százaléka.

Háztartások értékpapír-állománya (2020. április) Értékpapír Milliárd forint Állampapír 8241,1 Egyéb kötvény 68,7 Befektetési alap 3532,4 Részvény 604,0 Összesen 12446,1

Forrás: MNB

Nem csak az állampapír, de a többi kötvény sem kellett a lakosságnak áprilisban. A banki kötvényből, jelzáloglevélből és vállalati kötvényből továbbra is jelképes mennyiség, kevesebb mint 70 milliárd forint van a kisbefektetőknél. A jelzáloglevelek döntő részét a bankok és az MNB, a hitelintézeti kötvényeket főleg a biztosítók és a nyugdíjpénztárak vásárolják. A vállalati kötvények legnagyobb befektetői pedig a pénzügyi intézmények és a külföldi cégek mellett az MNB.

Ismét sláger az OTP-részvény

A magasabb kockázatú értékpapírok a márciusi bukás után áprilisban már nyereséget termeltek. A befektetési alapokban továbbra sem bíztak a kisbefektetők, a márciusi 141,2 milliárd után áprilisban is kivontak 23,1 milliárd forintot. Úgy tűnik azonban, hogy az, amitől az MNB tartott, hogy az ingatlanalapok a 2008-as válság után ismét likviditási problémákkal szembesülnek majd a tömeges visszaváltások miatt, elmaradt. Ennek egyik oka lehetett, hogy az ingatlanalapok jól állták a válságot márciusban és áprilisban is. A háztartásoknál lévő befektetési jegyek állománya áprilisban a hozamoknak köszönhetően még nőtt is valamelyest 3 532,4 milliárd forintra.

A legnagyobbat azok kaszálták, akik tőzsdéztek a hónapban. A kisbefektetők kihasználták az alacsony árfolyamokat, összesen 52 milliárd forintért vásároltak áprilisban részvényeket. Ebből 47 milliárd forint volt a banki részvény, ez döntő részben OTP lehetett, amit áprilisban akár 8 ezer forint alatti árfolyamon is meg lehetett vásárolni. Április végén bankrészvényekben több mint 201 milliárd forintot tartottak a háztartások, ennél több utoljára akkor volt a számláikon, amikor decemberben 15 ezer forint fölött tetőzött az árfolyam.

A részvényvásárlók sokat nyertek a hónapban, az árfolyam-emelkedések miatt 49 milliárd forinttal nőtt az értékpapírszámláik egyenlege, így a hónap végén ismét 600 milliárd forint fölött volt a háztartások részvényállománya. A bankpapírok áprilisban még viszonylag keveset hoztak, alig 5 milliárd forintot, de az áprilist 9540 forinton záró OTP ma már bőven 11 ezer forint fölötti árfolyamon forog.