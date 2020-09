Jöhet a 370 forintos euró - ezért esik a forint úgy, mint a kő

Gyenge a forint, és nincs is, ami támogathatná. A kamatszint alacsony, a fizetési mérleg deficites. Technikai alapon is rossz a kép.

Szerdán 365 forint fölé kúszott az euró ára. A magyar fizetőeszköz április 1-je óta nem volt ilyen gyenge, amikor az árfolyam hajszál híján megközelítette a 370 forintot. Az OTP Bank szakértői szerint hamarosan ismét ugyanott járhat a forint.

A technikai elemzés szerint bár már a túlvett zónában van az euró/forint, de még nem látják az elemzők a tetejét, nem látszik a fordulat a grafikonokon. "A 367,19-es természetes szint egy fontos ellenállás, ez könnyen elérhető lehet, új csúcs esetén (370 felett) valószínűleg lefelá tartó korrekció következhet, rövid távra már a forint vétel is szóba jöhet" - írja az OTP.

"Nem sikerült a héten az MNB-nek megnyugtatnia a befektetőket a forint sorsát illetően, ezzel továbbra is nyomás alatt maradt a forint. A többi régiós deviza is gyengült a forint mellett az euróval szemben, ami arra utal, hogy egy általános nyomás is helyezedik a régiós devizákra. Ilyen körülmények között elképzelhető, hogy hamarosan ismét teszteli az euró/forint a 370 körüli szinteket, amit a technikai kép is alátámaszt" - erősítik meg az OTP elemzését az Erste Befektetési Zrt. szakértői.

Nincsenek már érvek a forint mellett

Fundamentális alapokon sem áll jól a forint szénája. Szabó László, a Hold Alapkezelő egyik tulajdonosa az Alapblogon arról ír, "a jó (erős) devizához végy egy kis kamatot (még jobb, ha az nem is olyan kicsi), pozitív fizetési mérleget, egy erős gazdasági szövetségest (akire lehet számítani a nehéz időkben, mint pl. az olasz kötvényeket vásárló ECB-t) vagy ezek valamiféle kombinációját és persze nem árt egy nehezen definiálható árfolyam-támogató nemzetközi befektetői hangulat".

Nem is olyan régen minden szükséges tényező rendelkezésre állt a stabil forinthoz: érzékelhető kamatelőny az eurózónához képest, jelentős fizetési mérleg többlet és a biztos hátteret képező Európai Uniós támogatások. A fenti mix a gazdaságpolitika (PM), a monetáris politika (MNB) és az európai felé irányuló külpolitika (miniszterelnök) összjátékán alapult.

Ahogyan múlt az idő, először a kamat tűnt el, majd 2018 után a fizetési mérleg pozitív előjele. Ma már sokan tartanak attól, hogy az előttünk álló időszakban a kormány és az unió vitája a demokratikus értékekről, vélhetően mind az európai Covid-alap, mind a következő ciklus támogatási politikájára negatív hatással lehet, így jelenleg a harmadik pillér se tűnik annyira stabilnak, mint korábban. Ráadásul a vírus elleni intézkedések következtében a többi európai államhoz hasonlóan államháztartási egyensúlyunk felborult, (úgy tűnik, sajnos bejött a március 12-én megfogalmazott, a PM és az MNB által még 3 százalék alá becsült államháztartási hiányra vonatkozó 8 százalékos jóslatom) és a Covid-lázban égő világban könnyen rásütik valakire a "kockázatos" billogot - írja a befektetési szakember.