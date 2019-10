Jöhet az összeomlás, már látszanak a jelei

A kereskedelmi háború és más globális bizonytalanságok miatt az látszik, hogy a fejlett gazdaságok feldolgozóipara egyelőre azzal számol, hogy a megrendelés állományuk csökken. A réz világpiaci ára tartósan alacsony, ami eddig megbízhatóan jelezte a világgazdaság lassulását és a recessziós időszakokat. Viszont a bizonytalanság önmagában nem kell, hogy válságot jelezzen, de könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat a gyártók pesszimizmusa.

A világ egyik legfontosabb ipari alapanyaga a réz, köszönhetően széles körű felhasználásának: kezdve az áramellátást biztosító vezetékes hálózatokkal egészen az építőiparban használt csavarokig mindenben megtalálható, ha nem is önmagában, de ötvözőanyagként. Így a réz iránti kereslet egyszerre árulkodik az ipar állapotáról, valamint áttételesen a fogyasztói hangulatról is. Ha kitart a kereslet az olyan cikkekért, mint az okostelefonok, autók vagy éppen az új építésű ingatlanokig, akkor a réz általában inkább hiánycikknek számít.

Most viszont az látszik, hogy bővelkednek az árupiacok rézben: pénteken a londoni fémtőzsdén (LME) szereplő három hónapos szállítású rézopciók referenciaértéke 0,5 százalékkal, tonnánként 5 634 dollárra csökkent. Csak az elmúlt héten 2,3 százalékot esett a kurzus. Ez meglepő, mivel hogy az elmúlt időszak makroadatai csak részben indokoljá. Szeptemberben ugyanis ötven éve nem látott alacsony szintre esett a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban, míg a szolgáltatóipar szeptemberi végleges beszerzési menedzserindexe (bmi) 50,9 pontra emelkedett az előző havi 50,7 pontról. Nem véletlen, hogy a két adat közlésekor alapvetően megnyugodtak és zöldbe váltottak a tengerentúli tőzsdeindexek.

Viszont lehangoló adatok jöttek az Ellátási Lánc Menedzsment Intézet (Institute for Supply Management/ISM) feldolgozóiparon kívüli területek bmi-je szeptemberre vonatkozóan 52,6 pontra csökkent a várt 55,0 pont helyett az előző havi 56,4 pontról. Ez 2016 augusztusa óta a legalacsonyabb szint, ami ugyan még bővülést mutat, de a csökkenés tempója már mutatja a termelők pesszimizmusát. Jelentősen és már a második egymást követő hónapban csökkent a feldolgozóipar teljesítménye szeptemberben az USA-ban, 47,8 pontra csökkent az augusztusi 49,1 pontról. Ez megint csak a 2009-es válság óta látott egyik legrosszabb szint.

Földbe állva az ipar

Úgy gondolom, hogy tényszerű azt mondani, világszerte recesszióban van az ipari termelés, ami nem igazán meglepő, ha az autópiacra nézünk. Ez olyasmi, amely visszatartja a fémek keresletét - értékelte Carsten Menke a zürichi Julius Baer ház elemzője a Reutersnek.

Viszont nemcsak az Egyesült Államokban gyűlnek a sötét felhők. Kína, amelynek gazdaságát sújtja az USA-val folytatott kereskedelmi háború elhúzódása, és a globális rézkereslet mintegy feléért felel sorra közli a rossz híreket. Például az ázsiai országban a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari bmi 49,8 pontra emelkedve is zsugorodásban (azaz a stagnálást jelző ötvenes szint alatt) maradt. Vagyis figyelembe véve Peking vergődését, egyszerre két oldalról csökkent a kereslet az alapanyagok, így a réz iránt is.

Az áresés mértéke nagyobb is lehetne, ha eleve nem lenne ellátási zavar a piacon: Chilében az Antofagasta bányászati cég munkavállalói kezdtek sztrájkba, és a szakszervezetekkel továbbra is nehezen haladnak a tárgyalások. A másik ok pedig az, hogy az elmúlt években elmaradtak a nagy, kitermelésbővüléssel járó fejlesztések is a bányákban.

Szegény gazdaságot még az ág is húzza

Más ipari fémek árfolyam többnyire emelkedett - az alumínium kivételével, amelynek három hónapos beszerzési ára az LME-n 13,75 dollárra esett, ami május óta a legalacsonyabb szint.

Csakhogy a drágulóban lévő fémeknél nem a felhasználás növekedése hajtja az árakat. A dráguló termékek között van az ólom és a nikkel is: az LME-n az ólomra köthető szerződések értéke 1,2 százalékkal emelkedtek, tonnánként 2 153 dollárba kerültek, ami a legmagasabb szint március óta, melynek oka vélhetően az akkumulátorok iránti növekvő kereslet.

A nikkel ára 0,7 százalékkal, 17 740 dolláros tonnánkénti szintre növekedett. Emögött sem a kereslet növekedése, hanem az indonéz állam által bejelentett exportkvóta és különvámok állnak, ami miatt a londoni fémtőzsdén már jelezték is, hogy a készletállomány 133 128 tonnára csökkent, ami a legalacsonyabb mennyiség 2012. november óta. Itt tehát megint csak ellátási zavarok a felhajtó erők.

Utóbbi mellékhatása, hogy a termelők hiába vágták vissza a kibocsátásukat, a gyártási költségeik magasabbak lettek. Ezzel megint csak az autóipar jár rosszul, amely a nikkel legfontosabb felvásárlója.

Minden mögött a kereskedelmi háború áll

A világ két vezető gazdasága, az Egyesült Államok és Kína recessziója mellett egyre sötétebb a kép az Európai Unióban, kivált az euróövezetben is. A legnagyobb bizonytalanságot pedig továbbra is egyetlen konfliktus jelenti: a Washington és Peking között kirobbant kereskedelmi háború, amely Donald Trump elnök ígérete szerint gyorsan átterjedhet Európára, főként Németországra is. Épp ezért vannak apróbb felpattanások az ipari fémek kurzusaiban, ha a tárgyalások előrehaladásáról beszélnek, de az idei tapasztalatok alapján ezek tiszavirág életűek.

A probléma viszont az, hogy jelenleg a termelők pesszimisták és nem várják, hogy a konfliktus hamar elrendeződjön, így visszaveszi a kibocsátásukat. Azonban épp a lakossági fogyasztás beindulásától várnák elemzők, hogy a jelenlegi növekedési ciklus kitart. Ha viszont a gyártás ezt az igényt nem szolgálja ki, akkor egy önbeteljesítő jóslatba kerülnek az ipari szereplők és részben előidézik a saját válságukat.

A válságokra legérzékenyebb autóiparban már látszódnak a jelek: jelentős mélyrepülésbe kezdett az egész német autóipar, a visszaesés a 2009-es válság idején tapasztalthoz. Az euróövezet legnagyobb gazdaságában az is gondot jelent, hogy még továbbra sem ismert a brexit végkimenetele, valamint az autóvásárlási szokások is megváltoztak, amelyre egyelőre nem tudtak reagálni. Ha pedig Trump kiveti a vámokat a német autókra is, akkor az akár a kelet-európai, így a magyar járműipart is magával ránthatja.

