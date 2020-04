Jól teljesített a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 611,37 pontos, 1,84 százalékos emelkedéssel, 33 808,22 ponton zárta a tegnapi kereskedést.

A részvénypiac forgalma 14,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Jó hangulat uralkodott a BÉT-en, az egyik legjobban teljesítő tőzsde lehet Európában. A részvényindex 2 százalék közeli pluszban zárt, különösen a Richter és az OTP volt erős közel 4, illetve több mint 3 százalékos emelkedésével, de a Magyar Telekom is jól teljesített. Egyedül a Mol ára csökkent, a csapkodó olajár nem kedvező a cég számára - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek.

Európában is inkább pluszban vannak a tőzsdék, a BÉT zárása előtt 1 százalék körüli pluszokat lehetett látni. A tengerentúli tőzsdék is zöldben nyitottak, de a minden idők egyik legnagyobb visszaesését mutató, és az elemzői várakozásokat is alulteljesítő amerikai fogyasztói bizalmat mérő index ismertetése után vegyessé vált a kép: a Down Jones és az S&P500 pici pluszban, míg a Nasdaq már jelentősebb mínuszban volt a BÉT zárása előtt.

A forint jelentősebben gyengült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntést, és az állampapír-vásárlás részleteit ismertető közleménye után, a BÉT zárása előtt 357,65 forintot kellett adni egy euróért. A kamatkondíciókon nem változtatott a monetáris tanács. Az MNB legalább 1000 milliárd forint értékben fog magyar állampapírokat vásárolni a másodlagos piacon, ami jelentősen gyengíti a forintot, ráadásul szükség esetén ez akár még jóval nagyobb összeg is lehet. A cél az, hogy laposítsák a hozamgörbét, és - elsősorban a hosszú távú - hozamokat lejjebb vigyék - mutatott rá a vezető elemző.

A Mol 25 forinttal, 1,25 százalékkal 1979 forintra gyengült, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 265 forinttal, 3,13 százalékkal 8725 forintra erősödtek, forgalmuk 9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 9 forinttal, 2,43 százalékkal 379 forintra nőtt, forgalma 204 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 265 forinttal, 3,98 százalékkal 6915 forintra emelkedett, forgalmuk 2,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3273,70 ponton zárt kedden, ez 47,89 pontos, 1,44 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.