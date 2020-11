Jövőre már jön a kilábalás a válságból

Az idei évet felforgatta a koronavírus-járvány, de a technológiai cégek és a zöld cégek részvényei jól teljesítettek. A vakcina a többi részvény árfolyamát is felfelé hajthatja - mondta Vízkelelti Sándor, az Amundi elnök-vezérigazgatója.

A 2020-as év rendkívüli volt - mondta Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő elnök-vezérigazgatója a Napi.hu Zöldgazdaság 2020 konferenciáján. A várakozások lassú, de stabil növekedésről szóltak, bár voltak kockázatok, hogy például alacsony lesz a kamatkörnyezet, és magas az infláció, emellett geopolitikai feszültségektől is lehetett tartani egyebek között az amerikai elnökválasztás kapcsán is.

A várakozásokat drasztikusan felülírta az első félévben a koronavírus-járvány, amit gyors kilábalás követett a harmadik negyedévben. A kormányok és a jegybankok is drasztikus, gyors intézkedésekkel próbálták megállítani a visszaesést. Ennek egyik következménye, hogy gyorsan elindult felfelé az államadósság több országban, elszálltak a hiányok. A másik következmény a tőkepiacok gyors regerálódása volt. Főleg azok a papírok lettek nagy nyertesei az időszaknak, amelyeket a technológiai szektorban tevékenykedő cégek bocsátottak ki, eközben a turizmusban, légi közlekedésben érdekeltek árfolyama esett.

A járvány nem csillapodik

A járvány egyelőre nem csillapodik, ismét Európa az egyik gócpont, de az Egyesült Államokban és bizonyos dél-amerikai országokban is romlik a helyzet. Kimondottan aggasztó, hogy egyre többen szorulnak kórházi kezelésre, Kelet-Európában is rossz a helyzet. Ami pozitív: tavasz óta sokat tanult az egészségügyi ellátás, a védőoltás kifejlesztése is karnyújtásnyira van, több vakcina hatékonysága is 90 százalék fölötti, és az idős emberek számára is védelmet nyújtanak. Erre a hírre még optimistábban reagáltak a befektetők.

A befektetők tehát optimisták, már a pandémiás krízis utáni időket nézik, de a kilábalás gyorsasága kérdéses. A mostani visszaesés ugyanis meghaladja a 2008-2009-eset is. Kérdés, hogy jó-e a világnak, ha ugyanolyan gyors lesz a növekedés, mint akkor volt, és szeretne-e a világ hasonló mértékű környezetszennyezést.

Az Amundi 2021-ben mindenesetre már mindenhol a világon növekedést vár, a leggyorsabban Kína és az ázsiai országok kerülhetnek ki elsőként a krízisből. 2020-ban kevés országban várható pozitív gazdasági növekedés, de Kínában erre számít az Amundi.

A Bank of Amerika szakértői is a feltörekvő piacokon várnak főleg fellendülést, de az amerikai részvénypiac és az olaj is a nyertesek között lehet a következő időszakban. A részvénypiacokon az idei gazdasági krízisben is sokat lehetett keresni. A részvények árazása viszonylag magas, főleg az idei évben, amikor sok cég nyeresége csökkent. A részvények árazása hiába tűnik magasnak a kockázatmentes hozamhoz, képest még mindig magas prémiumot tartalmaznak a befektetők számára, ezért tovább emelkedhet az árfolyamuk.

Mit vásároljon covid idején?

A részvényeken belül viszont nem mindegyik lehet jó befektetés. A nagy technológia cégek árfolyama emelkedik, hiszen a karanténba zárkózó háztartások digitális fogyasztása megugrott, az internetes rendelés, médiafogyasztás forgalma emiatt megugrott az idén.

A vakcina egyre közelebbi elérhetőségének ígérete a többi részvény árfolyamára is kedvezően hat. A technológiai részvények mellett az érték-alapú befektetések lehetnek a közeljövő nyertesei. Európában a zöld téma is nagyon izgalmas lesz. Ezek a befektetések a válság alatt is jól teljesítettek, és ezután is ez várható. Az Európai Unió is határozottan támogatni kívánja a zöld befektetéseket, ami segíti a zöld kötvényeket és más befektetéseket.

A fejlődő piacok iránti kereslet is fokozódhat, de mivel heterogén piacról van szó, eltérő helyzetű országokkal, érdemes válogatni a papírok között. A kötvénypiacon is folytatódhat a zöld és a szociális kötvények népszerűsége.