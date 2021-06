Az részvényárfolyamok az egekben, mindenkori csúcsukon, az ingatlanok és más eszközök árai is vagy történelmi, vagy több éves magaslatokon tartózkodnak. Eközben a kamatok történelmi mélyponton az Egyesült Államokban és a világ többi részén is, a pénzügyi rendszerek pedig még fürdenek a jegybankok által, a Covid-19-es járvány hatásait ellensúlyozandó biztosított extra likviditásban.

A múlt héten megérkezett a figyelmeztetés, hogy ez a világ könnyen véget érhet: az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed döntéshozói múlt heti ülésükön inflációs előrejelzéseiket idénre és jövőre megemelték és jelezték, kamatemelésre készülnek. Ennek időpontját jelenleg csak 2023-ra tették és változatlanul hagyták a havi 120 milliárd dollár értékű kötvényvásárlási programjukat is, azonban a piaci szereplők megérezték a változás szelét.

Gyorsan visszatért a jókedv

A múlt hét utolsó három kereskedési napján a kockázatosabb eszközök árfolyama esni kezdett, a dollár pedig erősödött, jelezvén, a piac megértette az üzenetet. Ugyanakkor hétfőn fordult a kocka, a péntekig 2 százalékot eső S&P 500-as index az első támasz szintről visszapattant és hétfőn mér egy százalékkal erősödött. A dollár, miután két százaléknál nagyobb mértékben erősödött az euróval szemben megtorpant. Ebben szerepet játszott az, hogy időközben a piacok reakcióját látva több Fed döntéshozó is igyekezett hangsúlyozni, az elmúlt hónapokban megugró inflációt átmenetinek tekintik, s a Fed változatlanul fenntartja laza hozzáállását.

Hétfőn például John Williams, a New York-i Fed kormányzója azt mondta: teljesen világos, a gazdaság gyorsuló ütemben erősödik és a középtávú kilátások is jók. Ugyanakkor az adatok és a körülmények még nem mutatnak olyan mértékű és ütemű javulást, amelyek indokolhatnák a Fed számára monetáris politikai hozzáállásában a változást, amely szerint a gazdaság még mindig erős támogatásra szorul. Nyilvánvalóvá tette, hogy szerinte is átmeneti a most megugró infláció.

A piac gyorsan visszatért a kényelmes üzemmódba, a növekedés erős, az inflációt átmenetinek gondolják és azt hiszik, a Fed viszonylag lassan fog csak hozzányúlni a vásárlási programjához, s ezért pattantak vissza az árfolyamok - magyarázta a látottak a Mohamed El-Erian, az Allianz vezető gazdasági tanácsadója a CNBC-nek.

Hiba a jókedv

Az optimista hozzáállás a Fed politikájához, óriási nagy hiba - véli a Bank of Amerika vezető hitelstratégája, Hans Mikkelsen. A CNBC tudósítása szerint ő arra számít, az amerikai jegybank végül hamarabb kezd el szigorítani és jóval gyorsabb ütemben, mint amire a piac számít a mostani árazások alapján. A Nyíltpiaci Bizottságában például a 18 szavazat közül mindössze kettőn múlott az, hogy már jövőre elkezdjék a kamatemelés, márpedig a múltban nem ez volt a jellemző egy lazító hangulatban lévő Fednél.

Mikkelsen szerint a piac nem is az emelés, vagy a kötvényvásárlások befejezésének időpontjával kapcsolatban téved a legnagyobbat, hanem abban, hogy milyen ütemű lesz a szigorítás, ha egyszer beindul. Meglátásuk alapján ugyanis ez a kamatemelési ciklus sokkal agresszívabb lesz a korábbiaknál. Ráadásul az úgynevezett "tapering", azaz az eszközvásárlási program megbolygatása titokban már meg is kezdődött, a Fed ugyanis elkezdte értékesíteni a Covid-19-es lezárások során megvásárolt vállalati kötvények egy részét. Ezen felül a Chicago-i Árutőzsde határidős jegyzései alapján a 2022 július előtti kamatemelés esélye sem kicsi, 41 százalékos.

A St.Lous-i Fed elnöke, James Bullard például a 2022-es kamatemelés mellett volt. Ő elsősorban a munkaerő piac feszessége miatt gondolja úgy, hogy az infláció akár a vártnál erősebb is lehet. Robert Kaplan, a Dallas-i Fed vezetője úgy fogalmazott, a keresleti és kínálati oldal egyenlőtlenségei közül, amelyek szerepet játszanak az inflációban elég sok meg fog oldódni az idő múlásával. Azonban vannak olyanok, amelyek nem, mivel ezek a gazdaság strukturális változásaival vannak összefüggésben. Ilyen például az energetikai szektor átalakítása a megújuló energiaforrások irányában.

Ő egyébként a kritikus pontot nem is a kamatemelések megkezdésében, hanem a kvantitatív lazítási program változásában látja, a fő kérdés az, hogy ezt mikor és milyen mértékben kezdik el csökkenteni.

Az amerikai 10 éves állampapírok hozama egyébként az év elején elég gyors ütemben kezdett el emelkedni, a januári, 1 százalék alatti szintről március végére 1,7 százalék fölé kúszott, onnan korrigált vissza 1,5 százalék alá. A Bank of America legutóbbi felmérése szerint az alapkezelők többsége úgy véli, hogy a részvénypiac számára az inflexiós pontot a 2 százalék feletti 10 éves hozamok jelenthetik. Ez ugyan most elég messzinek tűnik, de amint azt az év eleji példa mutatja, gyorsan eljöhet.