Egyre inkább úgy tűnik, hogy végül az eddig rendületlenül vásárló amerikai fogyasztókat is elérték az infláció és a Fed kamatemeléseinek kedvezőtlen hatásai. Még akkor is, ha a munkanélküliség továbbra is történelmi mélypont közelében van, a háztartások terhei egyre nőnek és emiatt nem egy alapkezelő konzervatívabbra vette pozicionáltságát – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A fogyasztói bizalom a vártnál nagyobb mértékben csökkent augusztusban, míg a kisebb bankok által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó késedelmes törlesztések aránya az Apollo Group adatai szerint az eddigi legmagasabb szintjére emelkedett.

Az amerikai Nordstrom áruház is közölte a múlt héten, hogy vásárlói kártyáinál a fizetési késedelembe eső vevők aránya meghaladja a járvány előtti szintet.

A rivális Macy's áruházlánc pedig arra figyelmeztetett, hogy a késedelmes fizetések várhatóan 41 százalékkal csökkentik a hitelkártyás fizetésekből származó bevételeit az előző negyedévhez képest.

Eközben a fogyasztói hitelekkel foglalkozó amerikai TransUnion tanulmánya szerint ráadásul októberben mintegy 1,1 billió (ezermilliárd) dollár értékű szövetségi diákhitelek törlesztése kezdődik újra októberben, ami rengtek háztartásnak növeli majd havi kiadásait legalább 500 dollárral.

Ezek mind mind arra utaló jelek, hogy az amerikai gazdaság motorját eddig adó lakossági fogyasztás az év hátralévő részében egyre bizonytalanabbá válik.

Az amerikai gazdaság 187 ezer nem mezőgazdasági munkahelyet teremtett augusztusban, ami kissé meghaladta a várakozásokat, miközben a munkanélküliségi ráta 3,8-ra emelkedett a pénteki adatok szerint. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkentették a júniusra és júliusra vonatkozó becsléseket a munkahelyek számának növekedésére vonatkozóan.

A munkaerőpiac további csökkenésének kettős hatása van. Egyrészt enyhíti az inflációs nyomást, ugyanakkor a fogyasztói kiadásokat is terheli. A teljes fogyasztói kiadások a vártnál kissé nagyobb mértékben emelkedtek augusztusban, miközben a megtakarítási ráta 2022 novembere óta a legalacsonyabb szintre esett a csütörtöki adatok szerint.

Úgy tűnik az amerikai fogyasztók nagyon hamar kimerítik a világjárvány alatt felhalmozott megtakarításaikat

– mondta Jake Jolly, a BNY Mellon Investment Management vezető befektetési stratégája. Ő emiatt alulsúlyozza a részvényeket, mivel úgy látja, hogy az amerikai gazdaság a recesszió felé tart. Szerinte a fogyasztói kiadások nem tudnak örökké pozitív meglepetéssel szolgálni.

Gregory Daco, az Ernst & Young vezető közgazdásza szerint a magasabb kamatterhek, a kevesebb rendelkezésre álló megtakarítás és a diákhitelek kifizetése miatt a fogyasztói kiadások növekedési üteme a 2023-as 2,3 százalékról 2024-ben 0,9 százalékosra csökken. Jórészt emiatt az amerikai gazdaság több negyedéven keresztül trend alatti növekedést tud majd csak felmutatni.

A befektetők a jövő héten kapnak frissített képet a fogyasztói hitelek felhasználásáról és a gazdaság kétharmadát jelentő szolgáltatási szektorról.

Eddig kitartott az amerikaiak vásárlókedve



Tény , hogy eddig nem volt nyerő stratégia az amerikai lakosság fogyasztását alulbecsülni. Az atlantai Fed becslése szerint a világ legnagyobb gazdasága a harmadik negyedévben is masszív, 5,9 százalékos évesített növekedést produkált, annak ellenére, hogy már jó egy éve sokan a recesszió rémével fenyegetnek az elszabaduló infláció és az emelkedő kamatlábak miatt.

A kamatlábak valószínűleg azonban már csökkennek az év negyedik negyedévében és 2024-ben. Eközben az inflációs félelmek elhalványulnak és ez némi könnyebbséget jelenthet a fogyasztók számára. Így az amerikai lakossági fogyasztás és a gazdaság is meglehetősen rugalmas maradhat 2024-ig

– mondta Jason Draho, a UBS Global Wealth Management amerikai eszközallokációs vezetője. Szerinte ezért a befektetők meg fogják venni a fogyasztói szektor cégeinek részvényeit, ha azok árfolyama esetleg hevesebben korrigálna.

A ciklikus fogyasztási cikkek szektorának indexe, amely olyan cégeket jelent, mint az Amazon, a Royal Caribbean Cruises és a Chipotle Mexican Grill, az év eddigi részében közel 34 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese az S&P 500 index teljesítményének.

„Még ha a fogyasztási kiadások nem is esnek jelentősen vissza, a szektor részvényeinek rallyja valószínűleg véget ér, akárcsak a teljes piaci emelkedés, amelyet a technológiai szektor vezetett. Bár most még korai ezek esésére számítani, azonban a Fed kamatemelései előbb utóbb megteszik kedvezőtlen hatásukat"

– mondta Sandy Villere, a Villere & Co. portfóliómenedzsere a hírügynökségnek.