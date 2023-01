Messze nincs még vége annak a stressznek, amivel a befektetőknek szembesülnie kell. Bár tavaly a részvénypiacokról kitisztult az az őrület, ami a Covid-19 kitörése után felgyülemlett, szezonban még hosszú ideig nagyon gyatra hozamokra lehet számítani – figyelmeztetett a Nicolai Tangen norvég állami nyugdíjbefektetési alap vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjújában.

Szerinte az általános véleménnyel szemben az amerikai infláció még idén nyár előtt ismét felgyorsulhat, részben a kínai gazdaság újranyitása miatt. Ezért egy új amerikai kamatemelési ciklus nem olyan valószínűtlen, viszont senki sem számít rá. Az általános várakozás az, hogy a Federal Reserve idén tavasszal 4,9 százalékra emeli az irányadó kamatlábat a jelenlegi 4,25-4,5 százalékos sávból a határidős kamatpiaci árazások alapján .

Az igaz fenyegetést azonban az jelenti, hogy egyelőre nem jelentek meg a tavalyi tőzsdei áresések negatív hatásai. Nem láttuk még a másodlagos hatásait annak, hogy a tavaly 30 billió(ezermilliárd) dollárnyi vagyon semmivé lett.

Egyetlen japán biztosítótársaságot sem láttunk például még csődbe menni - mondta a szakember. Ez pedig azt jelenti, hogy a tavalyi pocsék befektetői környezet, ahol a részvények és kötvények egyidejűleg estek, még nem ért véget, sok időbe telik, mire ezt feldolgozzák a piacok – tette hozzá.

A Norvégia olaj-és gázexportjából származó extra bevételeket kezelő Norges Bank Investment Management, amely közel 9400 cégben rendelkezik részesdéssel 14 százalékos veszteséget hozott össze tavaly, ez 2008 után az alap második leggyengébb éve volt 25 éves fennállása során. Részben úgy sikerült elkerülniük egy nagyobb, 20 százalékot is elérő bukást, mert portfólióikban nagyobb súllyal szerepeltek az energetikai cégek részvényei valamint a nem tőzsdei cégekben meglévő részesdések súlya is nőtt. Ennek oka, hogy 2021-ben úgy látták, a tőzsdei cégek és a tőzsdére kerülő első nyilvános részvénykibocsátások során megvásárolható papírok minősége elég rossz volt. Sokszor van ez így, amikor nagy a tőzsdei eufória, sok gyengébb cég is megjelenik - mondta a szakember.

Ő egyébként a piac túlfűtöttségének egyértelmű jelét látta abban, hogy digitális műalkotások elképesztő pénzekért cseréltek gazdát. Az olajalap semmilyen formában nem volt érdekelt a kripto-eszközökben, így az az összeomlás is elkerülte őket. Tangen 2020-ban került az alap élére és számított rá, hogy hamarosan egy komolyabb negatív hozamot termelő éven kell átnavigálnia az alapot.