A konszolidált jelentés szerint a féléves nettó árbevétel 20,19 milliárd forintról 32,12 forintra, az EBITDA 1,36 milliárd forintról 1,77 milliárd forintra nőtt. Az adózott eredmény ugyanakkor 774,89 millió forintról 492,3 millió forintra csökkent, amit a működési, adó- és kamatköltségek emelkedésével, valamint az előkészítés alatt álló akvizíciók ráfordításaival magyaráztak. Várakozásuk szerint a tulajdonukba kerülő társaságok konszolidációja nagyrészt ellensúlyozza majd a negatív hatásokat.

A 4iG a féléves adatok alapján stabilnak értékelte a helyzetét, és hangsúlyozta, hogy a sikeres fél évnek köszönhetően továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik. Hozzátették, hogy a társaság jövedelmezősége is javult, hiszen a részvényenkénti eredmények is bővültek, az EBITDA például majdnem 30 százalékkal.

A jelentésben kiemelték a növekedési stratégia folytatását, amit számos akvizíció, és újabb céltársaságok vizsgálata jelez. Ilyen volt idén a 75 százalékos többségi tulajdon megvásárlása a Hungaro DigiTel (HDT) Kft.-ben, a Poli Computer PC Kft., vagy a DIGI Csoport magyar érdekeltségeinek megszerzése. Bejelentették az első nemzetközi tranzakciókat is, amelyekkel folytatódhat a távközlési portfolió építése, illetve az űripari terjeszkedés. 2023-ra a bevételek többségét a távközlési, az adatközponti, a védelmi és a műholdas szolgáltatások biztosíthatják - tették hozzá.

A jelentés szerint a növekedési várakozásokat az elemzői előrejelzések is megerősítik. A 4iG - mint írták - jövőre már az informatika minden területén az első számú magyarországi rendszerintegrációs vállalat lehet, amely meghatározó szerephez juthat a térségben is. Különösen a Nyugat-Balkánon látnak jelentős lehetőségeket, ezért folyamatosan keresik a befektetési célpontokat.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde kibocsátója prémium kategóriában. Részvényei kedden éves csúcsot döntve 806 forinton zártak, egy éven belül 488 forintnál érték el a legalacsonyabb értéküket. Az árfolyam annak köszönhetően nőtt, hogy hétfőn bejelentették a DOTO Systems Zrt. felvásárlását, múlt héten pedig közölték, hogy megszerezhetik az Antenna Hungária többségi tulajdonrészét.