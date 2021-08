Jelenleg sarkvidéki légtömeg vonul át Brazília felett, és olyan stratégiai fontosságú mezőgazdasági régiókban fenyegeti a termést, mint Mato Grosso do Sul és Sao Paolo. Minas Gerais, amely jelentős cukortermelő régió, pénteken szintén megízlelheti a hideg időjárás ízét.

A kávé határidős jegyzései az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan emelkedtek, a szeptemberi opciói az elmúlt napokban fontonként 210 cent feletti csúcsokat ért el, de azóta a 188-as szintre esett. A brazíliai sarkvidéki viszonyok következményeit a piacnak még nem sikerült teljesen feldolgoznia, de az árazás már elindult - írja elemzésében Stuart Fieldhouse árupiaci szakértő.

Brazília messze a világ legnagyobb kávétermelője. Egyes becslések szerint a globális kávétermelés több mint 30 százalékát adja. A kávétermesztés bármilyen jelentős zavara nagymértékben befolyásolja a kávé árát az egész világon. A koronavírus-járvány hatására bezárt kávézók miatt volt árcsökkenés, mert a fogyasztás csökkenésével kínálati piac alakult ki, aztán az ellátási zavarok és a nyitások hatására drágulás, ami a magyarországi termékáraknál is jelentkezett. Idén februárban például - a KSH adatai szerint - 716 forint volt a 250 grammos őrölt kávé ára, míg tavaly a második hónapban csak 694 forintba került egy csomag.

Hogy a brazil termelési zavarokkal még nem számol a piac, abból is látszik, hogy péntek délután 5-kor még az látszott, hogy az arabica kávé referencia ára 10,6 százalékkal esett csütörtökhöz képest, miután az első jelentések szerint Brazíliában a régiót érő fagy nem volt olyan súlyos, mint várták. Ez volt a legnagyobb egynapos árcsökkenés az elmúlt több mint egy évtizedben - írja a Daily Coffee News.

Fieldhouse szerint viszont lehetséges, hogy egyes kereskedők úgy érzik, hogy a bikapiac elérte a csúcspontját, és hogy a legutóbbi árak egyszerűen irreálisak voltak. Ez megmagyarázná az elmúlt néhány ülésen tapasztalt nyereségfelvételt. A kávé árai tükröződtek az ETF-térben, ahol a WisdomTree kávé ETF-je az elmúlt napokban 0,97 dollárról 1,28 dollárra ugrott. Az ETF több mint 80 millió dolláros kezelt vagyonnal rendelkezik, és a TrackInsight adatai szerint 1,38 százalékos követési hibával rendelkezik, tehát általában pontosan előrejelzi a piac állapotát.

A kávépiac továbbra is meglehetősen volatilis. Már látni, hogy a brazíliai aszály és a hidegebb időjárás hatása a kávé árába is begyűrűzött, de volt néhány nagy kilengés ezek nélkül is. Aneeka Gupta, a WisdomTree árupiaci stratégája még júniusban azt mondta, hogy ha a fagy - és most a hó - viszonyok érvényesülnek, az tartósan befolyásolhatja a kávé árát.

A brazíliai hideg időjárás és annak a termésre gyakorolt tényleges hatása még nem derül ki azonnal. Így a következő napokban még a magas árak nem utalnak ténylegesen a piac helyzetére, valamint ha tényleg a spekulatív szereplők befolyása miatt túlárazott volt az árupiaci termék az elmúlt időszakban, akkor most a fagyok dacára is korrekció jelenhet meg a piacon. Kulcsfontosságú lesz, hogy a brazíliai ültetvényekről, különösen a fontos kávétermesztő területről, Minas Geraisból - amely Brazília éves termésének mintegy 70 százalékát adja - milyen hírek érkeznek.

A fagy és a hó nagyon káros hatással van a növényekre, lombtalanító hatású, és elpusztítja a virágokat. Különösen a fiatalabb kávénövényeket pusztítja el, amelyek fontosak a jövőbeli termés szempontjából.

A kávékereskedők számára most az a legfontosabb tényező, hogy kiderítsék, hol van a piac valódi értéke. A határidős árfolyamokban jelenleg nyilvánvaló a csúszás, mivel a kár nagy részét már beárazták az elmúlt körülbelül 10 nap kereskedése során - összegez Fieldhouse.