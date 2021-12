A kávé decemberi szállítású szerződései 2,34 dolláros fontonként áron fejezték be a hétfői kereskedést. Csütörtökön a New York-i árupiacon a kávé határidős jegyzése elérte a 2,46 dollárt, ami a legmagasabb árat jelenti 2011 óta, amikor az árucikk fontonként 3 dollár fölé tört. Eközben a Nemzetközi Kávészövetség irányadó ára pénteken 2,07 dollár volt fontonként, ami 85 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest - írja a CNBC.

Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője az amerikai tévének elmondta, hogy az elmúlt 12 hónapban az események veszélyes elegye további lendületet adott a drágulásnak.

"A kérdés a jövőbeli ármozgások szempontjából az, hogy ezek a fejlemények mennyire lehetnek hosszabb távúak" - értékelte a helyzetet. Úgy véli, az lesz döntő, ami Brazíliában idén kibontakozott, ahol több évtizede nem látott hideg időjárás volt, egy nagyon gyors fagyhullám tönkretette a termés egy jelentős részét, majd egy aszályos időszak következett. Emiatt egy kicsit bizonytalan a 2022-es termés helyzete. Hansen hozzátette, hogy ezek a kedvezőtlen időjárási jelenségek még ebben az évben, valamint 2022-ben és potenciálisan még 2023-ban is hatással lesznek a termésre.

"Láttuk, hogy a kávé körülbelül 3 dolláros sávig ralizott 2011-ben, amikor egy másik brazíliai probléma jelent meg. Ezek valóban olyan számok, amelyek arra késztetik a piacot, hogy találgassanak, vajon újra elérhetjük-e ezeket a szinteket, és úgy gondolom, Brazíliát szem előtt tartva, és ha az előrejelzések az elkövetkező hónapokban továbbra is megerősítik a termelés lassulását vagy csökkenését, akkor nagyon is reális a kockázata annak, hogy a kávé tovább fog drágulni" - ismertette várakozásait a szakértő.

A rossz időjárás mellett a globális ellátási nehézségek is jelentős hatással vannak a kávépiacra, mivel a termelők és a pörkölők gyakran különböző országokban találhatók. A piaci bizonytalanság olyan exportáló országokból is ered, mint Etiópia, ahol polgárháború dúl, és Vietnam, ahol a Covid-19-es esetek száma növekszik, ami hatással lehet a termelésre.

"Úgy gondolom, hogy összességében egy olyan piaccal állunk szemben, amely évek óta először kezd némi szűkösséget mutatni" - tette hozzá Hansen.

Maximillian Copestake, a Marex európai kávéértékesítési ügyvezető igazgatója szerint a kávé hatalmas árversenyben van, amelyet elsősorban a szállítmányozási zavarok táplálnak.

"Az elmúlt öt-nyolc évben a kínálat egy vagy két nagy kávétermelő országban koncentrálódott, az egyik Brazília, a másik Vietnam" - mondta a CNBC-nek telefonon.

"Ha egy vagy két ilyen országban gondok adódnak - és ez most megtörtént -, akkor a piac hirtelen megőrül, hogy megpróbáljon más országokat is kávétermelésre ösztönözni. Ez az alapelv, és a hab a tortán a fuvarozási zavarok. Tehát az amúgy is szűkös mérleg, amelynek a termés későbbi szakaszában az árak esetleges emelkedésében kellett volna megnyilvánulnia, a szállítási zavarok miatt még inkább felerősödött" - tette hozzá.

Copestake megjegyezte, hogy a kávétermelésnek körülbelül két évbe telik, amíg reagál az árváltozásra.