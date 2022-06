400-as keresztárfolyamon várta az euró-forint árfolyam a június 28-i kamatdöntés eredményét.

A várakozások 50 bázispontos kamatemelésről szóltak, a jegybank azonban minden prognózison túltett, és nagyot szigorított, az alapkamatot 185 bázisponttal 7,75 százalékosra, az egynapos jegybanki betét és hitel, valamint egy egyhetes fedezett hitel kamatát 135 bázisponttal emelte meg, így a betét kamata 7,25, a hitelek kamata 10,25 százalékosra ugrik szerdától.

A hír bejelentése után a forint gyorsan erősödni kezdett, pillanatok alatt 397 alá esett az euró ára. A dollárral szembeni keresztárfolyam 375-re csökkent, a svájci frank ára pedig 393 forint alá zuhant. Az eufória azonban csak pár percig tartott, negyedórával a kamatdöntés bejelentése után ismét a 399-et közelítette az euró ára.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorítani fog, és ennek mértékétől függ majd az elmúlt napokban történelmi mélypontra került magyar fizetőeszköz további sorsa. A forint tegnap története során a leggyengébb ponton állt, 404 forint fölött jegyezték az eurót, a svájci frank árfolyama is közel került a 400-as lélektani határhoz.

"A délután rendkívül izgalmas lesz, a kamatemelés mértéke mellett a jegybanki kommunikáció is nagyban befolyásolhatja a forint mozgását. Azt gondoljuk, hogy egy 100 bázispontos kamatemelés elég erős üzenet lenne a piaci szereplők felé. Amennyiben sikerülne a 400-as szint alatt zárni, akár egy gyors korrekció is jöhet a 394-es támasz irányába" - közölte az Equilor elemzésében. A KBC Equities is azt mondta: az MNB kamatdöntésre figyelhetnek a befektetők, érdemi erősödést az irányadó kamat mértékének változtatásával érhetne el a jegybank.