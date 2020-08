Keserű csalódást okozhat a forint

Az MNB a jelek szerint rászánta magát, hogy megvédje a forint árfolyamát a további jelentős gyengüléstől. Arra azonban nem nagyon lehet számítani, hogy visszatérne a magyar fizetőeszköz korábbi ereje. Hozzá kell szokni a gyenge forinthoz.

Jelentősen megváltozott a Magyar Nemzeti Bank hozzáállása a forint árfolyamához a koronaválság kitörése óta. Korábban a jegybank a gazdaság élénkítését és a növekedés támogatását tartotta elsődleges feladatának. Az elmúlt években alaposan felült a különböző mennyiségi és kamatokon keresztüli szokatlan lazítással operáló nemzetközi trendre ez azonban nem okozott különösebb feszültséget a piacon, hiszen hiába voltak extra alacsonyak Magyarországon a kamatok, s lazított az MNB extra sokat, ezt tették a nagy külföldi jegybankok is, így nemzetközi összehasonlításban nem voltak nagyon feltűnőek a magyar bank lépései.

A jegybank korábban többször kommunikálta, hogy a forint árfolyama nem elsődleges fontosságú számára, ebben nyilván szerepet kaphatott az is, hogy nem kívánta olyan spekulációs nyomásnak kitenni az árfolyamot, amely ez utóbbin keresztül kényszerítette volna ki a kamatok nem kívánt emelését.

Ez a megengedő és laza hozzáállás azonban márciusban egy csapásra megváltozott. A forint árfolyama ugyanis a koronaválság közepette levált a régiós devizákról és megállíthatatlannak tűnő gyengülésbe kezdett, az euró árfolyama néhány nap leforgása alatt 334 forintról 370 forint közelébe emelkedett. A hirtelen gyengülés komoly veszélyeket rejtett magában, hiszen ha tartós lett volna, akkor az olyan folyamatokat indíthatott volna el, amelyeket nehéz lett volna megfogni. Végső esetben a lakosság bizalma megrendülhetett volna a forintban.

Erre már az MNB is lépett, ha közvetlenül nem is, de eszköztárát úgy alakította át, hogy az effektíve kamatemelésnek volt tekinthető. Újra aktiválták az egyhetes depozittendereket és ott relatív magas kamatok mellett voltak hajlandóak felesleges likviditást befogadni - mondta Árokszállási Zoltán, az Erste Bank szakértője a Napi.hu-nak. Az MNB szemléletmódja megváltozott, most már az extra laza monetáris politika helyett hajlandók érdemben kamatot is adni a forintra. Látszik, hogy a jegybank számára fontossá vált a forint árfolyama, az MNB kommunikációja átalakult, jelezték, hogy nincs tér további kamatcsökkentésre.

Az MNB elkezdte figyelni a forintárfolyamot, míg korábban a kamat volt a horgony a monetáris politikában, most a devizaárfolyam kezd azzá válni - mondta Árokszállási. Ők egyébként az euró forinttal szembeni célárfolyamát a negyedév végére és év végére is a mostani közelébe, 350 forintra várják. Az elmúlt hetekben bemutatott, 345 forint felé mutató erősödést túlzottnak tartották, s erre szerintük részben várható volt az a korrekció, amely ismét 355 forint felé lökte a kurzust.

A forint árfolyamát támogathatja a jövőben több tényező is az elemző szerint, aki úgy véli, a járvány második hullámában már nem várhatóak a tavasszal tapasztalt durva, teljes lezárások. Stabilitást adhat, hogy a nemzetközi jegybankok továbbra is nagyon laza monetáris politikát folytathatnak. Ráadásul az év második felében, jövő év elején enyhülhet az inflációs nyomás is a magyar gazdaságban, egyszerűen a bázishatás miatt.





Új támasz alakult ki a forint gyengülő trendjében

Ugyanakkor a forint technikai képe azt mutatja, hogy ugyan erősödhet valamelyest az árfolyam, de a korábbi, jelentősen 335 forint alatti szintekre egy ideig nem nagyon lehet számítani. A március végén megindult gyengülés, amelyben az euró árfolyama új történelmi csúcsra emelkedett egy jól látható mélypontról indult 334 forint magasságából. Ez a pont most így kiemelt jelentőségűvé vált a forint több mint egy évtizede óta tartó gyengülő trendjében. Ezt kellene ugyanis lefelé áttörnie szignifikánsan az árfolyamnak ahhoz, hogy a gyengülő trend megtörjön, azonban mivel a trendek általában inkább folytatódnak, mint megfordulnak, ennek kicsi a valószínűsége.