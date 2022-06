Az extraprofitadó várható következményeiről tájékoztatta ma a részvényeseit az OTP Bank a tőzsde honlapján. A 2022-es évről már eddig is lehetett sejteni, hogy nem a legjobb esztendő lesz a hitelintézet történetében.

A pénzügyi csoportnak Oroszországban és Ukrajnában is vannak leánybankjai, amelyek az elmúlt években szép profitot termeltek, a február végén kirobban orosz-ukrán fegyveres konfliktus viszont veszteségbe fordította ezeket az operációkat. A háború miatt az OTP csoport 2022 első negyedévében konszolidált szinten 33,4 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ezen belül a magyarországi alaptevékenység, az OTP Core (ez a magyarországi alaptevékenységet jelenti) kapott osztalék nélküli adózott vesztesége 78,4 milliárd forintot tett ki.

Mindemellett, 2022 első negyedévében az OTP Core korrigált nettó kamateredménye 4 milliárd forinttal elmaradt a 2021 negyedik negyedévi 107,7 milliárd forintos értéktől, így az OTP Core első negyedéves nettó kamatmarzsa az emelkedő hozamkörnyezet ellenére csökkent (negyedév/negyedév alapon 26, év/év alapon 4 bázisponttal), és mindössze 7 bázisponttal haladta meg a történelmi mélypontot jelentő 2020 negyedik negyedéves szintet. Ennek az az oka, hogy hiába emelkedtek az új hiteleknél kamatok, a meglévő hitelállományt jellemzően még korábban, alacsonyabb kamattal vettél fel az ügyfelek, és a fix kamatozású hiteleknél a kamatokat évekre rögzítették. A változó kamatozású hitelek egy része pedig kamatstopban van.

A kormány 2022-re és 2023-ra vetett ki extraprofitadót a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra. 2022-ben ennek alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti, 2021-es éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, az adó kulcsa pedig 10 százalék. Ennek megfelelően az OTP magyarországi csoporttagjait 2022-ben 78,3 milliárd forintnyi befizetési kötelezettség terheli. Ezt a tétel 2022 második negyedévében egyösszegben könyveli el a bank, és a korrigált eredménykimutatás szerkezetben a korrekciós tételek között mutatja majd be. A 2023-ban fizetendő extraprofit adó számviteli kezelése jelenleg egyeztetés alatt áll - közölte a hitelintézet.

Volt már az idén több befizetés

Az ideiglenesnek mondott bankadót 2010-ben vezette be az akkori Orbán-kormány, azóta is korrekciós tételként tartja számon az OTP is a jelentéseiben. A hitelintézet az idei első negyedévben elkönyvelt több mint 20,2 milliárd forintnyi különadót erre az esztendőre.

Más befizetések is terhelték a bankot. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) április 13-án értesítette az OTP Bank Nyrt.-t, az OTP Lakástakarék Zrt.-t és a Merkantil Bank Zrt.-t a Sberbank kártalanítási folyamatból fakadó, a társaságok által fizetendő OBA által megállapított rendkívüli fizetési kötelezettségről. Ennek megfelelően az OTP Bank Nyrt.-t 26,8 milliárd, az OTP Lakástakarék Zrt.-t 1,7 milliárd, míg a Merkantil Bank Zrt.-t 34 millió forintnyi rendkívüli fizetési kötelezettség terheli, melyet 2022. május 25-ig kell teljesíteni. Ezt az összeget egyéb ráfordításként számolja majd el a bank a könyveiben, de az eredményre való végleges hatását módosíthatja az OBA visszafizetési kötelezettsége, melynek forrása a Sberbank eszközértékesítésből befolyó pénzösszeg; erre várhatóan 2022 2Q-ban kerül sor.

Mivel az osztrák pénzügyi felügyelet bizakodó a tekintetben, hogy az ottani Sberbank eszközeinek eladása során teljes mértékben ki lehet fizetni majd a hitelezőket, a magyarországi Sberbank hitelezői is jó eséllyel számíthatnak arra, hogy a pénzükhöz jutnak majd, így az OBA is visszakapja a kártalanításra fordított összeget, és a bankok is a rendkívüli befizetéseiket.