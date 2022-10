Meggyengült a dollár, a forint pedig erőre kapott szerdán délelőtt. Az euró ára már nyitás után is esett a forinttal szemben, délutánra 408 forint körül is járt a jegyzés. A dollár árfolyama 408 forint alá is beesett, az euró/dollár kurzus ugyanis ismét átvitte az úgynevezett paritást, vagyis most már többet ér egy euró, mint egy dollár. Ez gyakorlatilag szeptember közepe óta nem fordult elő.

"Határozott emelkedéssel tört ki az euró-dollár árfolyama a tegnapi kereskedésben a február óta tartó csökkenő trendcsatornából, ma pedig a 0,9950-es ellenállást is átvitte. A paritás jelen helyzetben csak lélektanilag fontos szint, a következő fontosabb ellenállás 1,0110 közelében található. A holnapi EKB-ülés hozhat még izgalmakat, de nagy valószínűséggel a csatornába nem fog visszatérni a jegyzés. Amennyiben a későbbiekben az 1,0110-es szintet is sikerülne áttörni, a következő elérhető szint 1,02-nél húzódik" - magyarázta az Equilor.

A forintnak határozottak jót tett ez a fejlemény. "A tegnapi MNB-ülés nem hozott nagyobb mozgást, a 30 napos mozgóátlag ismét megfogta az emelkedést, ma pedig erőteljes negatív korrekciót láthatunk. A további forinterősödéshez az 50 napos mozgóátlagot, illetve a 123,6 százalékos Fibo-szintet kellene letörni 410 közelében. Amennyiben ez sikerülne, a következő gyengébb támasz 405-nél, az erősebb 400 környékén húzódik" - mondta a brókercég a forint kilátásairól.