Nem jött be a piacnak a 20 százalékosnál is magasabb inflációs adat, főleg, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyértelműen bejelentette, további kamatemelést nem tervez, 13 százalékon hagyja az alapkamatot. A forint eszközök ilyen körülmények között a jelek szerint nem kellenek a befektetőknek, úgyhogy kedden is gyenge maradt a magyar valuta. A hétfői történelmi mélypontokat már nyitás után nem sokkal megközelítette az árfolyam, az euró ára 428 körül volt, a dolláré 441 fölé ugrott, a svájci frankot szintén 441 forint fölött jegyzik.

"Új történelmi csúcson járt tegnap a forint. Az euró-forint árfolyama a tegnapi kereskedésben új történelmi maximumra mászott, egészen 428,46 forintig. A következő ellenállás 427,381 forintnál látható. A dollár-forint árfolyama szintén új csúcson járt a tegnapi kereskedésben, a dollár erősödése miatt egészen 442,21 forintig emelkedett a kurzus" - közölte az Equilor reggeli elemzésében.

"Tegnap már csak egy karnyújtásnyira került a 430 forintos szintektől az EURHUF árfolyama. Az új történelmi csúcs már 428 forint feletti szintet jelölt ki, emellett a dollár erősödése miatt az USDHUF már 442 forintnál is járt. Az látszik, hogy a régióban is kiemelten gyengén teljesít eddig a forint, a tegnap közzétett külkereskedelmi hiányról szóló adat sem kedvezett túlzottan a magyar devizának. Látható, hogy az energiaárak elszállása, valamint a forint gyengülése komoly terhet jelent a magyar költségvetésnek" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas.