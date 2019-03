Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kimaradt a zuhanásból Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 24,08 pontos, 0,06 százalékos csökkenéssel, 41 931,67 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A BUX index stagnálása a Mol esésének tudható be, amit a Richter jó teljesítménye ellensúlyozott.

A nemzetközi piaci hangulat már reggel elromlott, mivel kedvezőtlen eurózónás növekedési adatok érkeztek, ami a Molra is rányomta a bélyegét. A nap folyamán az OTP is volt nagyobb pluszban, 13 ezer forint felett, ám a nap végére azt is érintették a globális negatívabb hullámok. A Magyar Telekom esetében kevésbé volt eseménydús a kereskedés, a papír egy szűk sávban mozgott - mondta Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek.

Alapvetően a növekedési félelmek domináltak a piacon azért, mert a várakozásoktól elmaradó makroadatok érkeztek. Emiatt komoly eladási hullám indult az európai, illetve a tengerentúli parketten is. A német 10 éves állampapír hozam nulla alá esett, a nyomott hozamszintek hatására a bankpapírok voltak a nap egyik leggyengébb szereplői. A BUX a nemzetközi hangulatnak megfelelően mozgott, valamennyi nagy papír gyenge képet mutatott - fogalmazott Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője.

A Richter az elmúlt napok esését követően vissza tudott pattanni a nemzetközi hangulattal szemben, ennek több oka is lehet. Egyrészt az elmúlt napok eladásainak köszönhetően lehet, hogy impozáns szintekre került a gyógyszerpapír, másrészt amiatt, hogy a pénteken közzétett közgyűlési meghívóban 100 forintos osztalékot javasolnak, a korábbi 95 forinttal szemben.

A Mol 44 forinttal, 1,31 százalékkal 3320 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,92 százalékkal 12 860 forintra esett, forgalmuk 11,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,21 százalékkal 471 forintra erősödött, forgalma 479,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 3,32 százalékkal 5295 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4179,11 ponton zárt pénteken, ez 34,16 pontos, 0,82 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

