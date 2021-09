A legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő csoport, az Evergrande tegnap közleményben figyelmeztette a befektetőket, hogy ha nem sikerül megfelelő mennyiségű pénzhez jutnia, akkor hamarosan bejelentheti fizetésképtelenségét. A likviditási válságba került cég annyiban fontos- amint azt több elemző is felvetette már -, hogy adósságállományának méretei miatt a cég csődbemenetele rendszerszintű problémákat okozhat a kínai gazdaságban. De a befektetők kezében lévő hatalmas kötvényállomány sorsa sem mindegy, mivel azok elértéktelenedése fertőzési hullámot indíthatna el a nemzetközi pénzügyi rendszerben is.

A szokatlanul erős megfogalmazást a cég fizetési helyzetével kapcsolatban gyorsjelentésében tette közzé, azután, hogy a múlt héten már egy profit warningot is közölt. Egyben felsoroltak egy csomó olyan intézkedést is, amellyel kezelni kívánják a válsághelyzetet, többek között egy csomó ingatlan eladását is kilátásba helyezték. Ahogy fogalmaztak, a "társaságnál fenál a kockázata annak, hogy csődöt jelent egyes hitelei esetében, illetve annak, hogy az ellene indított jogi eljárások mennyisége meghaladja a normális üzletmenetben megszokottat". Megígérték, hogy az eszközeladások mellett ellenőrizni fogják kiadásaikat és megpróbálnak új befektetőktől friss tőkét bevonni - írja a Financial Times.

Különösen kaotikusnak tűnik

Az Evergrande problémái nem új keletűek, s ahogy a cég növekedése szorosan összefonódott a kínai vezetés urbanizációs projektjeivel, úgy válsága is kéz-kézben alakult a kínai gazdaság problémáival. A kínai vezetés tavaly indította el kampányát, amellyel arra kívánták rábírni az ország mélyen eladósodott ingatlanfejlesztő cégeit, hogy csökkentsenek évek alatt hatalmasra duzzadt adósságállományukon. Az összes érintett cégnek komoly átalakításokat kellett emiatt végrehajtania, azonban az Evergrande-nál ez kívülről különösen kaotikusnak tűnt, miután egy évvel ezelőtt meghiúsult a terve, hogy részvényeit bevezesse a Sencseni tőzsdére is.

A társaságról ezután egy sor olyan hír is érkezett, amelyek eléggé növelték a hitelezői aggodalmat. Volt köztük olyan bírósági ítéletről szóló is, amely az egyik bankbetétjének befagyasztását rendelte el, illetve az egyik helyi fejlesztése leállítására kötelezte a céget. Az elektromos autózással foglalkozó cégben lévő részesedését nem sikerült értékesítenie, mielőtt annak részvényárfolyama 80 százalékkal esett volna idén, s a saját részvényeinek árfolyama is jó 70 százalékot veszített értékéből.

A cég szerint a folyamatos rossz hírek negatív spirált indítottak el. A vevőik egyre csak késlekednek a fizetéseikkel, ezzel pedig tovább romlott a vállalat likviditási helyzete, ami viszont a folyamatban lévő projektek csúszásához vezetett. A hitelezők számára talán kedvező, a részvényesek számára viszont inkább kedvezőtlen az a friss bejelentés, mely szerint a cég a kormánnyal közösen dolgozik már a helyzet megoldásán.

A Bloomberg elemzése szerint a vállalat számaiból most az látszik, hogy kamatozó adósságainak nagyságát ugyan sikerült többéves mélypontra levinni, de mindezt annak árán, hogy a cég a beszállítói felé van egyre nagyobb elmaradásban. A teljes adósságállományának nagysága már meghaladja a 300 milliárd dollárt. Azt, hogy a befektetők mennyire bíznak a vállalat fizetőképességében jól mutatja, hogy a jövő márciusban lejáró 8,25 százalékos kamatot fizető dollárkötvényeiért már csak 37,6 centet hajlandóak fizetni a piacon.