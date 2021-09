Nagy beszakadásra készülnek Kínában a befektetők

Az elmúlt években Kínában befektető nemzetközi pénzemberek most nagy bukásra készülnek, mivel a túlságosan eladósodott ingatlanóriás, a China Evergrande lassan lehúzza a rolót. Az ingatlanfejlesztő gondjai május óta lavinaként terebélyesednek. A 2000 milliárd jüan (90 911 milliárd forint) kötelezettségek miatt csaknem 80 százalékkal csökkent a részvények és kötvények árfolyama. A jövő héten egy 80 millió dolláros (23,85 milliárd forintos) kötvénykupon visszafizetés döntheti be az egész cégét, vele elindulhat egy gyűrűző válság Kínában, ami európai és amerikai szereplőket is érinthet.