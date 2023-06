Lendületet vett májusban a külföldi befektetők részéről a kínai részvények eladása, mivel a gyengülő belföldi kereslet és a gyenge vállalati nyereségvárakozások meredek esést indítottak el a kínai és a hongkongi tőzsdéken egyaránt. A Refinitiv adatai szerint a külföldiek a hónap során összesen 1,71 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket az úgynevezett szárazföldi (tehát nem a hongkongi) tőzsdéken az áprilisi 659 millió dollár után.

Túl sokat vártak az újranyitástól

A hónapok óta tartó tőkekivonási trend egy nagy januári hurráoptimizmus után köszöntött be. Az első hónapjában ugyanis hirtelen közel 21 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett a kínai részvénypiacra, mivel a befektetők arra spekuláltak, hogy három évnyi zéró-covid politika után az újra megnyíló kínai gazdaság meredek ütemben fog bővülni.

Ezek a remények azonban hamar szertefoszlottak, a belföldi és a külföldi kereslet egyaránt gyorsan elgyengült és a fellendülés is elég hektikusan alakult. Eközben a kínai iparvállalatok profitja is visszaesett az év első négy hónapjában – emlékeztet a Reuters. Az adatok még akkor is gyengék, ha figyelembe vesszük, hogy az első három hónapban a kínai GDP a várakozásokat meghaladóan bővült. Eközben ugyanis a kínai vezetés március elején évtizedek óta a legalacsonyabb éves növekedési célt jelentett be.

A kínai feldolgozóipari tevékenység a vártnál jobban zsugorodott májusban a szerdán közzétett hivatalos beszerzési menedzserindex felmérése szerint. Igaz eközben a csütörtökön közzétett Caixin/S&P Global feldolgozóipari PMI szerint a kínai gyári aktivitás váratlanul növekedésbe fordult májusban a csökkenésről.

Áprilisban az import meredeken zsugorodott, a termelői árak csökkentek, az ingatlanberuházások visszaestek, az ipari nyereség zuhant, és a gyári termelés és a kiskereskedelmi forgalom egyaránt elmaradt az előrejelzésektől. Az elmúlt hónapban az elemzők több mint 0,7 százalékkal csökkentették a nagy és közepes kapitalizációjú kínai vállalatok következő 12 hónapjára vonatkozó nyereségére vonatkozó várakozásaikat.

A fogyasztók és az üzleti befektetők bizalma nem áll helyre olyan gyorsan, mint azt a piac remélte .A gazdaságnak időbe telik, amíg magára talál, különösen egy olyan időszakban, amikor a világgazdaságot a recesszió fenyegeti

– mondta Pruksaí Iamthongthong, az abrdn ázsiai részvényekért felelős vezető befektetési igazgatója.