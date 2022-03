Kína hátba támadta az oroszokat, bevitte az újabb mélyütést a rubelnek

Noha Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökök már a háború előtt is egyeztettek a szorosabb gazdasági együttműködésről, Kína egyelőre nem siet Moszkva segítségére. Sőt, a nyugati szankciók hatására több területen is keresztbe tettek. Peking most elengedte a rubel-jüan árfolyamának szabályozását, ami nagy ütés a mély esésben lévő orosz valutának. Már a bitcoin is köröket ver a rubelre.