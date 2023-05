Kínában idén eddig első nyilvános részvénykibocsátásokkal (IPO) ötször annyi pénzt sikerült beszedniük a tőzsdére készülő vállalatoknak, mint a Wall Street-en. A jelek szerint a világ legnagyobb gazdaságában jelentősen csökkent a tőzsdére lépési kedv az elég rosszul sikerült tavalyi év után - írja a Financial Times.

Az emelkedő kamatlábak, a makacsul magas infláció és az amerikai bankszektor közelmúltbeli zavarai egyaránt visszafogták a Wall Streetre kerülő vállalatok jövőjével kapcsolatos befektetői optimizmust. Az európai piac szintén eléggé behalt tavaly, így Ázsia - és különösen Kína - egyértelműen világelső lett az IPO-k tekintetében. Ezt a szigorú járványügyi korlátozások megszűnése jelentősen segítette, de az is, hogy a sanghaji és sencseni tőzsdén jelentősen egyszerűsítették a tőzsdei bevezetések követelményrendszerét.

Nem annyira arról volt szó, hogy Ázsiában annyira megszaladt volna a piac, inkább az amerikai és a többi pénzügyi központ esett vissza jelentősebben. Kína eközben részben a kormányzati szerepvállalásnak köszönhetően ellenállóbb volt.

A Dealogic adatai szerint az április végéig tartó négy hónapban az amerikai tőzsdei bevezetések száma 40 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Összesen 56 kibocsátással során alig több mint, 3,8 milliárd dollárt szedtek be az amerikai tőzsdeaspiráns cégek. Ehhez képest a tavaly ez alatt az idő alatt 12,3 milliárd dollár, tavalyelőtt 130 milliárd volt ez az összeg.

A szereplők már nem várnak gyors feltámadást ezen a piacon. A következő negyedévben az a tőkepiaci tranzakciók nagyobb részét várhatóan a kevésbé kockázatos ügyletek teszik majd ki, például már meglévő részvényekre történő "rábocsátások" átváltható kötvényekeladása - mondta Seth Rubin, a Stifel amerikai részvénypiacokért vezetője a lapnak. ebben szerepet játszik, hogy elég sok korábban tőzsdére bevezetett részvény árfolyama jelenleg kibocsátási ára alatt mozog.

A Dealogic szerint Kínában eközben a stratégiai ágazatokban tevékenykedő vállalatok kibocsátásai széles körű politikai támogatást élveznek, és az új tőzsdei bevezetések felgyorsítására egy csomó reformintézkedést hoztak. Ennek meg is lett az eredménye, Kínában az idei eddigi 80 IPO során összesen 19,5 milliárd dollárt tudtak beszedni a tőzsdére lépő cégek. Bár ez is körülbelül 4 milliárd dollárral kevesebb, mint a tavalyi, azonban így is 53 százalékát teszi ki a globális piacnak.