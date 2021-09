A második kormány 2014-ben limitálta a kaszinóüzemeltetés jogát és szigorított a koncessziók kiadásán is. Ekkor dőlt el például az is, hogy félmillió lakosonként egy darab ilyen létesítményt lehet elindítani. Most a kínai kormányzat rendelkezett arról, hogy az eddigi Hongkonghoz hasonlóan viszonylagos kiváltságokat élvező Makaón is szigorít a szerencsejátékkoncessziókon: a sziget egy legnagyobb bevételeit hozó szektorban az engedélyeket jövőre pályáztatják újra-

A kommunista kormány javaslata a város szerencsejáték-törvényének felülvizsgálatára megijesztette a hongkongi piacot, amely már így is súlyos veszteségeket szenvedett a pekingi szabályozási szigorítások miatt, amelyek a technológiától az oktatáson át az ingatlanig terjedő ágazatokban több százmilliárd dollárral csökkentették az eszközök értékét. A Wynn Macau vezette a zuhanást, 34 százalékkal rekordalacsony szintre esett, majd a Sands China 28 százalékos zuhanása következett. A társaik, az MGM China, a Galaxy Entertainment, az SJM és a Melco Entertainment is nagyot zuhantak, így a visszaesés elérte a 109 milliárd hongkongi dollárt (ez nagyjából 4140 milliárd forintos kapitalizációnak felel meg) - írja a Reuters.

A zuhanás azután következett be, hogy Lei Wai Nong, Makaó gazdasági és pénzügyi minisztere kedden késő este értesítést adott ki a szerencsejáték-iparral kapcsolatos, szerdán kezdődő 45 napos konzultációról, mondván, hogy még mindig vannak hiányosságok az iparág felügyeletében. Peking, amely egyre szigorúbban nézi Makaó szerencsejátékpiacát, még nem jelezte, hogy az engedélyek újratárgyalási folyamatát hogyan vezénylik le.

Néhány hongkongi részvényelemző nem sok időt vesztegetett arra, hogy leminősítse a kínai különleges közigazgatási terület kaszinóüzemeltetőinek rövid távú kilátásait. Mindegyiküknek újra kell pályáznia az engedélyekre, amikor a jelenlegi engedélyek 2022 júniusában lejárnak. A J.P. Morgan elemzője, D.S. Kim elmondta, hogy a bank az összes makaói szerencsejáték-üzemeltetőt leminősíti, mivel az engedélyek megújítása előtt fokozottan ellenőrzik a tőkemenedzsmentet és a napi működést.

"Elismerjük, hogy ez csak egy "irányjelzés", míg a tényleges szabályozás/végrehajtás szintje még mindig kérdéses" - mondta, hozzátéve, hogy a bejelentés már elültette a kétségek magját a befektetők fejében.

Egy keddi sajtótájékoztatón Lei kilenc területet részletezett a konzultáció során, köztük a kiadandó engedélyek számát, a szigorúbb szabályozást és a munkavállalók jólétének védelmét, valamint a kaszinók napi működését felügyelő kormányképviselők kinevezését. A kormány emellett javasolja a makaói állandó lakosok szavazati jogának növelését a szerencsejáték-koncessziós társaságokban, valamint további szabályokat javasol a nyereség átruházására és a részvényesek közötti felosztására vonatkozóan.

A makaói kaszinóengedélyek jövőjéről szóló viták az USA és Kína közötti nehézkes kapcsolatok közepette zajlanak, és egyes befektetők attól tartanak, hogy az amerikai székhelyű kaszinóüzemeltetők nem járnak majd olyan jól, mint a helyi szereplők. A kínai kormány nem emelt ki egyetlen amerikai szereplőt sem, de a vállalatokon belül arra törekedtek, hogy növeljék a kínai vagy helyi vezetők jelenlétét, hogy inkább makaói, mint külföldi üzemeltetőként pozícionálják magukat.

Az engedélyek lejárta előtt az üzemeltetők megpróbálták erősíteni a vállalati felelősségvállalásukat és diverzifikálni a portfóliójukat nem szerencsejátékos üzletágakkal, hogy megnyugtassák Peking szerencsejátékra való túlzott támaszkodással kapcsolatos félelmeit.

Makaó az elmúlt években jelentősen megszigorította a kaszinók ellenőrzését, a hatóságok pedig a szárazföldi Kínából érkező illegális tőkeáramlást, a feketekölcsönzést és az illegális készpénzátutalásokat vették célba. Peking emellett fokozta a szerencsejátékok határokon átnyúló pénzmozgása ellen folytatott háborút, amely érinti a makaói junket-üzemeltetők és VIP kaszinóügyfeleik finanszírozási csatornáit is.