A jogalkotási támadás tavaly novemberben kezdődött, amikor felfüggesztették a milliárdos Jack Ma pénzügyi technológiai vállalatának, az Ant Groupnak a hatalmas tőzsdei bevezetését. Azóta a szabályozó hatóságok monopóliumellenes jogszabályokat vezettek be, amelyek az úgynevezett "platformgazdaságra" összpontosítanak, amely tág értelemben az e-kereskedelemtől az ételkiszállításig számos szolgáltatást nyújtó internetes cégre vonatkozik. A szabályozás célja továbbá a kritikus adatbiztonsági és adatvédelmi törvények megerősítése volt. Ennek eredményeképpen nagy hírű technológiai vállalatok ellen indítottak vizsgálatokat és szabtak ki büntetéseket.

Az e-kereskedelmi óriáscéget, az Alibabát 2,8 milliárd dollárra büntették egy monopóliumellenes vizsgálat során, Kína legnagyobb fuvarmegosztó cégét, a Didit pedig arra kényszerítették, hogy állítsa le a felhasználók regisztrációját, amíg a szabályozó hatóságok a vállalat kiberbiztonsági felülvizsgálatát végzik, mindössze néhány nappal az amerikai tőzsdei bevezetése után.

A Kínai Kommunista Párt pedig kommunikációs fegyvert is talált: Hszi Csinping elnök egy hete azt mondta egy bizottsági ülésen, hogy a kormánynak "szabályoznia kell a túlzottan magas jövedelmeket, és arra kell ösztönöznie a magas jövedelmű személyeket és vállalatokat, hogy többet adjanak vissza a társadalomnak". Hszi, akit sokszor kritizálnak, hogy túl elnéző a szupergazdagokkal, a magas fizetésekkel és a vagyon hivalkodó fitogtatásával szemben, várhatóan kiterjeszti a vagyonadót és emeli a jövedelemadó-kulcsokat. De az már biztos: ha egy cég megpróbál az Egyesült Államokban tőzsdére lépni, a pekingi hatóságok megtalálják maguknak. A befektetők az új szabályok és felügyeleti eljárások miatt most azon gondolkodnak, hogy itt az ideje-e beugrani a kínai technológiai részvényekbe.

"Úgy gondolom, hogy a kínai technológiai részvényekkel szembeni jelenlegi hangulat, legalábbis az angol nyelvű befektetők körében, két szélsőség között oszlik meg: azok, akik a szabályozási változások/kockázatok fajtáit példának tekintik arra, hogy miért nem fognak kínai részvényekbe befektetni, szemben más befektetőkkel, akik ezt egy vásárlási lehetőségnek tekintik a nagyobb kínai cégeknél, amelyek tényleges jövőbeli bevételeit sokkal kevésbé fogja befolyásolni az idei eladási hullám nagyságrendje" - mondta Tariq Dennison, a hongkongi székhelyű GFM Asset Management vagyonkezelője a CNBC-nek.

Bár Kína számos markáns törvényt fogadott el, még mindig fennáll annak a veszélye, hogy a piacot meglepetés éri, ami bizonytalansághoz vezet.

"Az új szabályozások hulláma az Ant Group tőzsdei bevezetésére adott első reakció óta kaszkádszerűen gyűrűzött és nőtt" - mondta a CNBC-nek Brian Bandsma, a Vontobel Quality Growth feltörekvő piaci részvényekért és Ázsia-csendes-óceáni térségért felelős portfóliómenedzsere. "Akkoriban és a következő hetekben nem volt semmi jel arra, hogy ez ennyire sokféle irányba fog terjedni. Minden alkalommal, amikor úgy tűnt, hogy a végéhez közeledünk, jött valami új" - ismertette, hogy miért is érzik sokan kockázatosnak a kínai tőzsdei cégeket.

A múlt héten a kínai technológiai részvények hatalmas egynapos rallyt produkáltak. A Cathie Wood által alapított Ark Investment Management alá tartozó alapok a múlt héten a JD.com néhány részvényét vásárolták. A rally után a technológiai részvények a következő kereskedési napokon ismét estek, ami rávilágított a szabályozási kockázatoktól óvakodó befektetők óvatos megközelítésére.

"A politikai bizonytalanság továbbra is erősen jelen van. A kínai piacokon most némi nyugalom van a negatív hírek hiánya miatt. A bizalom azonban most rendkívül törékeny" - mondta Dave Wang, a Nuvest Capital portfóliómenedzsere.

A kínai technológiai cégek Donald Trump elnök kormányzása óta az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai csatározás kereszttüzébe kerültek. A Tencent játékóriás, a TikTok tulajdonosa, a ByteDance és a Huawei telekommunikációs vállalat mind belekeveredett a két nagyhatalom konfliktusába, és ez továbbra is kockázatot jelent a kínai technológiai vállalatok számára. Az egyik kockázat az, hogy "a külföldi kormányok további szankciókat vezetnek be a kínai részvényekre" - mondta Dennison a GFM Asset Managementtől az amerikai csatornának. Ennek bizonyos jelei már vannak is: az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai vállalatok szigorúbb tőzsdei és könyvvizsgálati szabályokkal szembesülhetnek. Gary Gensler, az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke a héten a Bloombergnek azt mondta, hogy az Egyesült Államokban már jegyzett kínai vállalatoknak jobban kell tájékoztatniuk a befektetőket a szabályozási és politikai kockázatokról.

Számos, az Egyesült Államokban jegyzett kínai vállalat, köztük az Alibaba és a Baidu is másodlagos bevezetést hajtott végre Hongkongban, hogy fedezze ezeket a kockázatokat.

Aggodalomra ad okot az is, hogy a technológiai vállalatoknak meg kell változtatniuk üzleti gyakorlatukat az újabb és újabb szabályozói fellépések miatt. Ezek közé tartoznak az adatgyűjtési gyakorlatra, az online tartalomra és az algoritmusoknak a felhasználók célzására történő felhasználására vonatkozó új irányelvek, törvények. Amikor az Alibaba-t az év elején megbírságolták egy monopóliumellenes vizsgálat során, a szabályozók azt mondták, hogy egy olyan gyakorlatot vizsgálnak, amely arra kényszeríti a kereskedőket, hogy két e-kereskedelmi platform közül egyet válasszanak, ahelyett, hogy mindkettővel együttműködhetnének. A kínai piacfelügyelet szerint a gyakorlat elfojtja a versenyt.