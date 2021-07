A jelek szerint ezúttal túl messzire ment a kínai vezetés a magánszektor megregulázásában. A magánoktatási cégek elleni hadjárat és a tech cégek masszív rendszabályozása miatt zuhanni kezdtek a részvényárfolyamok és menekültek a befektetők, annyira, hogy a kínai felügyeletnek már el kellett kezdenie győzködni a befektetőket arról, nem akarják teljesen kivéreztetni a magánszektort, s az állami tőkealapok beavatkozását kellett kilátásba helyezniük a kedélyek megnyugtatása céljából.

A Financial Times értesülései szerint a pekingi értékpapír felügyelet telefonos konferenciát tartott a legnagyobb Wall Street-i befektetési bankoknak, valamint kínai pénzügyi befektetőknek szerda éjszaka. Ezen nagyjából egy tucat nagyágyú vett részt, közöttük a BlackRock, a Fidelity, a Goldman Sachs és a JPMorgan vezetői. A tanácskozáson részt vevő egyik meghívott szerint a Kínai Értékpapír Szabályozási Bizottság (CSRC) által tartott esemény azt volt hivatott demonstrálni, hogy a kínai vezetés is érzékeli azokat az aggodalmakat, amelyeket legutóbbi intézkedéseik keltettek a nemzetközi befektetők körében. Ugyanakkor szerinte az nem sokban tudta enyhíteni félelmeket a jövőbeni szabályozói beavatkozásokkal kapcsolatban.

Emlékezetes, hogy a hét végén a kínai vezetés komoly korlátozásokat vezetett be a fizetős oktatási szolgáltatásokat nyújtó cégeire, s ez meredek lejtőre küldte az éves szinten 100 milliárd dolláros forgalmúra becsült üzletágban érdekelt vállalatok részvényeinek árfolyamát. Az eladási hullám átragadt a kínai tech cégekre is, amelyek már tavaly ősz óta a hatalmát egyre jobban erősítő Hszi Csin-ping féle vezetés célkeresztjében állnak. Legutóbb a Tencent Holding megrendszabályozására voltak jelek, de csúnya volt az az akció is, amelynek keretében az amerikai tőzsdén frissen debütált Didi nevű fuvarmegosztó alkalmazását tiltották le alig néhány nappal a részvények New York-i bevezetését követően.

Nagyobb akciótól félnek

A konferencián CSRC elnökhelyettese arról próbálta győzködni a befektetőket, hogy ezek az akciók csak elszigeteltek és csak az említett két iparágat érintették. Kijelentette, hogy a kínai vezetés továbbra is elkötelezett abban, hogy cégeik szabadon hozzáférhessenek a nemzetközi tőkepiacokhoz. Ugyanakkor arra a kérdésre nem válaszolt, hogy a hatóságok terveznek-e valamilyen célzott akciót az úgynevezett VIE konstrukciókkal kapcsolatban. Ezek az úgynevezett "variable interest entity" névre hallgató konstrukciók azt a célt szolgálják, hogy az amúgy hatályos szabályozás keretében külföldi tőzsdére nem bevezethető kínai cégek mégis meg tudjanak azokon jelenni. Ezt használják többek között olyan nagyágyúk, mint az Alibaba és a Pinduoduo is.

A lapnak nyilatkozó, a konferencián részt vevő, de neve elhallgatását kérő szakértő szerint tök mindegy, mit mond a felügyelet. A fontos döntések nem a CSRC-nél születnek, hanem sokkal magasabb szintről érkeznek és világos, hogy ezzel még nincs vége - tette hozzá. A legutóbbi, az oktatási cégek elleni kormányzati akció jelentősen erősítette a piaci szereplőkben azt az érzést, hogy a kínai vezetés azt az egész mostani struktúrát kívánja tűz alá venni, amellyel a kínai cégek a külföldi tőzsdékre lépnek.

Ennél több kell a nyugalomhoz

A találkozó hírére, valamint arra a másik hírre, amely szerint az árfolyamesés megállítására Kína hajlandó lenne állami vagyonalapja vásárlásait is felhasználni, komoly felpattanást eredményezett reggelre a kínai részvények árfolyamában. Brókerek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a megugrásban nem volt igazán nagy erő a látványos pluszok ellenére sem, az igazán hosszútávú befektetők nem növelték pozícióikat a kínai részvényekben. Úgy vélik, ahhoz, hogy tartós fordulat bekövetkezzen be, az eddig elhangzottaknál konkrétabb biztosítékokra lenne szükség.

A kínai állami média mindenesetre szintén beszállt a kedélyek nyugtatgatásába. A Xinhua állami hírügynökség szerdán cikket jelentetett meg arról, hogy a CSRC továbbra is rendkívül nyitott arra, hogy a kínai vállalatok melyik tőzsdén szeretnék bevezetni részvényeiket.

A lapnak nyilatkozó egyik szakértő szerint az történt, hogy a szabályozó hatóságok rosszul mérték fel, mekkora hatással vannak döntéseik a befektetői döntésekre. Most azt próbálják meg elhitetni, hogy valójában semmi sem történt, s minden mehet tovább a régi kerékvágásban. Azonban mindenki tudja, ez nem így van, a hatóságokat semmi sem korlátozza. Ezért akinek kínai részvényei vannak, jól teszik, ha ennek a kockázatnak a fényében árazzák át kínai befektetéseiket.