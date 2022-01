Az algoritmusok vezérelte kínai kvant alapok tavaly hatalmas virágzásnak indultak, a befektetők ugyanis keresték az alternatívákat a gyengén muzsikáló helyi részvénypiacok helyett. Jól is teljesítettek ezek egészen az év végig, amikor a hirtelen jött volatilitás és saját méretük betett nekik - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Az egyik legnagyobb kínai hedge fund, a High-flyer Quant, amely a piaci lehetőségeket szupererős számítógépekkel és mesterséges intelligenciával igyekszik kihasználni a múlt héten befektetői bocsánatát kellett kérje hirtelen összeomló teljesítménye miatt. Az alapkezelő, amely mintegy 100 milliárd jüan (15,6 milliárd dollár) befektetéséért felelős, elsősorban a befektetői hangulatban bekövetkezett hirtelen összeomlást és a túlzsúfolt pozíciókat tette felelőssé a gyenge teljesítményért. Szerintük ugyanis a hozzájuk hasonló alapok túlságosan is gyorsan nőttek túl nagyra, s ez okozhatta a problémát.

Nem a High-flyer volt az első olyan kvant alap, amelynek a hirtelen beáramló tőke nagysága okozott fejfájást. Tavaly a Shanghai Minghong Investment Management Co. nevű, jórészt szintén kvant stratégiát alkalmazó alap szenvedett jelentős veszteségeket azt követően, hogy hirtelen megnőtt a kezelésük alatt álló pénz nagysága.

Nagyként már nem lehet megtenni azt, amit kicsiként

Amíg kicsi vagy, a nagy gyakoriságú, gyors kereskedésre alapuló stratégiák gyönyörű hozamokat tudnak produkálni, különösen grafikonokon - mondta Wang Li, a Hangzhou Liberty Fund Management Co. nevű hedge fund elnöke a hírügynökségnek. Azonban amikor bejön a nagy pénz, a stratégiák nem működnek többé - tette hozzá. Míg az úgynevezett nagy gyakoriságú kereskedési stratégiákkal a "flash fiúk" jól meg tudják lovagolni a piac lendületét és a hullámokat, addig ezek a stratégiák már nem működnek ugyanúgy nagyobb pozíciók nyitása mellett. Ha az erre játszó alapok túl nagyra nőnek, többé már nem tudnak olyan fürgén mozogni és kihasználni a piaci hatékonytalanságokat.

A High-flyer Quant fundot elvileg arra tervezték, hogy a CSI500 nevű, a legnagyobb sanghaji és sencseni részvények árfolyamát követő index hozamát leképezze és megsokszorozza 13,1 százalékot veszített, miközben az index maga 3,6 százalékot emelkedett az utolsó negyedévben. Ezzel jó része elúszott az első kilenc hónapban elért 21,9 százaléknyi hozamnak. A High-flyer egy másik, fedezeti stratégiát folytató alapja pedig 12,1 százalékot bukott ebben az időszakban, ennek éves teljesítménye 8,1 százaléknyi mínusz lett.

Az elemzés szerint a High-flyer esete bármelyik iparági szereplővel megtörténhet. A szektor hatalmasra nőtt Kínában az elmúlt évek folyamán, a Citic Securities becslései szerint a hedge fundok által kezelt vagyon az országban négy év alatt megtízszereződött, s elérte az egybillió jüant, ez nagyjából az ország A kategóriás részvényeivel bonyolított napi forgalomnak felel meg. A mintegy 25 kvant stratégiát folytató alap mindegyikénél átlépte a kezelésük alatt álló vagyon nagysága a 10 milliárd jüant, s néhány közülük, mint a High-flyer is, már 100 milliárd felett jár.

Rossz volt a piac, a kvant alapok virágoztak

Maguk a kínai részvények nem teljesítettek túl jól tavaly, a CSI300 Index 5,2 százalékot veszített értékéből. Ennek oka, hogy a kínai vezetés elkezdte agresszívan megrendszabályozni az elmúlt évtized legsikeresebb kínai vállalatait, amelyek masszívan hozzájárultak az ország gazdasági növekedéséhez. Az olyan internetóriásokon, mint például az Alibaba és a Tencent folyamatos a szabályozói nyomás, a kínai felügyeletek egyre szigorúbban bele kívánnak szólni a kínai állampolgárokról elképesztően sok adattal rendelkező cégek mozgásába. De a kínai gazdaság egyik gerincét adó ingatlanszektoron is nagy a szabályozói nyomás, miközben az saját problémái súlya alatt is igencsak recseg.

Az index stagnálása ellenére a részvényforgalom rekordszinten volt idén, s ez részben a nagyon sokat kereskedő kvant alapok térhódításának is köszönhető. Azonban ahogy ezek az alapok nőnek, saját maguk elől veszik el a kenyeret, nagyságuk miatt már önmaguk térítik el azokat az árakat, amelyeket ki akarnának használni. A másik probléma, hogy a kereskedési döntéseket hozó mesterséges intelligenciák nagyon jók a historikus adatok kielemzésében, azonban nem tudnak elég gyorsan reagálni, ha a piac nagyot fordul.

Más alapok is hasonló veszteségekről számoltak be az év vége felé, s a jelek szerint most arra jutottak, nem árt újragondolni befektetési stratégiájukat. Egy csomó Kínában aktív hedge fund, a High-flyer, a Tianyan Capital és az Evolution Asset Management egyelőre felfüggesztette az új pénzek befogadását.

Bedurvulhat a felügyelet



Ráadásul sok az arra utaló jel, hogy a kínai hedge fundoknak hamarosan újabb gonddal kell szembenézniük, a masszív tőkebeáramlás ugyanis felkeltette a felügyelet érdeklődését is. Az iparág önszabályozó szervezete egyelőre annyit kért a legnagyobb kvant alapoktól, hogy közöljenek több adatot tevékenységükről. A kínai értékpapír felügyelet vezetője pedig szeptemberben azt mondta, a kvant alapok gyors növekedése kihívást jelent a kínai tőzsdét számára. Márpedig Kínában a hasonló nyilatkozatokat nem ritkán masszív hatósági vizsgálatok és szigorodó szabályozás szokta követni.

A hedge fundok megérezték a veszélyt, a Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint a legnagyobb kvant alapok máris lecsavarták alapjaik kereskedési intenzitását.