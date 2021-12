A magyar állam kínai zöld kötvényt bocsát ki

Magyarország megbízta a Bank of China pénzintézetet kínai jüanban denominált zöld szuverén Panda kötvényt kibocsátásával, ami a jövő héten már le is zárulhat - jelentette be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek.