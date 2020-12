Kína a vírus után a gazdaságot is megfertőzi

A vasérc ára hétéves csúcsra emelkedett, mivel Kína gazdasági fellendülése hajtja az acél iránti keresletet. A nyugati világ felhasználása továbbra is alacsony, ha pedig megmarad a trend, akkor csak felárral tudnak majd termelni, ami rontja a jövedelmezőséget.

Még akkor is, ha a koronavírus-járvány miatt a nyugati acélgyártás visszaesett, a vasérc ára ismét emelkedik, mivel a kínai acélgyártók magasan tartják a termelést, hogy támogassák az ottani gazdasági fellendülést. A vasérc ára kedden tonnánként 133,05 dollárra emelkedett, ami az elmúlt hét év legerősebb szintje az S&P Global Platts adatai szerint. Az acél fő alapanyagának, a világ egyik legnagyobb forgalmú árucikkének az értéke november eleje óta 13 százalékot emelkedett, YTD-alapon pedig 45 százalékos az ugrás.

Jó hír ez az acéliparnak, amelyet - hasonlóan a gazdaság szinte összes másik szereplőjéhez - nagyon megviselt a koronavírus-járvány és a miatta kialakult válság. A karanténintézkedések, valamint a járműipar leállása miatt a kohók és a fémfeldolgozók visszavették a termelésüket idén tavasszal. Azóta az enyhülő korlátozások miatt, és a durvuló járványhelyzet ellenére a világ legtöbb országában fokozatosan növekedésnek indult a gyártás. Az Egyesült Államokban és Európában a termelés a tavaszit már meghaladja, de továbbra is elmarad az egy évvel ezelőtti szinttől. Mivel a piaci kereslet a hagyományos felvásárlók részéről alacsony, a kohók beindítása és üzemeltetése pedig nagyon költséges, csak az igények kielégítését célozzák.

Az Egyesült Államok acéltermelése októberben éves összevetésben 15 százalékkal csökkent, és az idei év első 10 hónapjában 18 százalékkal esett vissza - írja az Acélipari Világszövetség friss jelentésében a WSJ szerint.

Kína ránk hozta a vírust és túllépett rajta

Ám Kínában, ahol a hatóságok agresszívan felléptek, hogy visszaszorítsák a járványt, az üzemek rekord mennyiségben termelnek acélt - még a tél közeledtével is, amikor jellemzően visszaesik a piaci kereslet a fémre, mert a hidegebb idő miatt kevesebb az infrastrukturális beruházás az ország északi tartományaiban. A kínai nyersacél-termelés októberben 92,2 millió tonna volt, ami 13 százalékkal több mint egy évvel korábban. A Kínai Vas- és Acélszövetség nemrégiben azt jósolta, hogy az ázsiai ország éves nyersacél-termelése meghaladja az egymilliárd tonnát 2020-ban, ami ha így lesz, akkor 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Kína GDP-je 4,9 százalékkal bővült a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, és ezzel közelebb került az ország gazdasága a koronavírus előtti növekedési pályához. A Nemzetközi Valutaalap arra számít, hogy Kína 1,9 százalékkal bővül 2020-ban, így ez az egyetlen nagyobb gazdaság lesz, amely valószínűleg növekedni tud az idén.

A befektetett eszközök mennyisége - ami magában foglalja a gyártást, az ingatlan- és az infrastrukturális beruházásokat, - növekszik, és a kínai feldolgozó ipari teljesítmény mutatója novemberben hároméves csúcsra emelkedett. A GDP-bővüléssel szemben ez nem egyedülálló a világon, de kevés hasonló pálya van a világon: októberben Vietnámban és Törökországban is enyhén megugrott a termelés, Indiában pedig szinte kilőtt a kibocsátás.

Ennek ellenére az év első tíz hónapjában Kína az összes világszerte előállított acél nagyjából 58 százalékát adta, szemben 2019 azonos időszakával, amikor ez csak 54 százalék volt. Az ázsiai spekulánsok körében népszerű kínai vasérc-határidős szerződések értéke és mennyisége is ugrásszerűen megugrott.

"A [vasérc] árak növekedése elsősorban a kínai infrastruktúra, az ingatlan és a feldolgozóipar erőteljes keresletét tükrözi" - írta Vivek Dhar, a Commowealth Bank of Australia elemzője hétfői piaci előrejelzésében. Elmondta, hogy a múlt héten a kínai kikötőkben tartott vasérckészletek enyhe csökkenése is segítette a drágulást, ugyanis így még inkább erősödött a keresleti piac.

Az elemzők szerint a kínai acélgyárak haszonkulcsa továbbra is egészséges az ottani acélárak emelkedése miatt, ami jól kecsegtet a vasérc iránti kereslet esetében. A téli lassulást a Morgan Stanley így is elkerülhetetlennek tartja.

Most egy bánya miatt nem érződik a lassulás

Ausztrália Pilbara régiójának legnagyobb bányái, amelyek a tengeren szállított összes vasérc több mint felét adják, karbantartási munkákat végeztek infrastruktúrájukon, korlátozva az exportot.

Ennek ellenére az erős áraknak köszönhetően Ausztrália vasércexportja havi rekordot ért el októberben az érték tekintetében. A vasércet is magába foglaló anyagok árának fellendülése előnyt jelent Ausztrália gazdasági fellendüléséhez a világ többi részéhez képest - mondta Paul Xiradis, az Ausbil befektetési alap befektetési vezetője és árupiaci szakértője. Az ország gazdasága elkezdett kilábalni a recesszióból, 3,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, jóval meghaladva a közgazdászok nagyjából 2,5 százalékos várakozásait - derült ki hivatalos adatokból szerdán.

Viszont a jelenlegi drágulás növeli az európai gyárak költségeit, ami tovább lassítja a gazdaság recesszióból való kilábalását. Minél drágábban szerez acélt az autóipar, annál kisebb haszonkulccsal tudja értékesíteni termékeit, ami kedvezőtlenül hat a kontinens teljes feldolgozóiparára. Az infrastrukturális beruházások is drágábbá válhatnak, ami kihívást jelenthet a növekvő eladósodottságú országoknak, mint amilyen Magyarország is. A réz piacán is hasonló, Kína vezérelte drágulás látszik, ami szintén betehet az európai felívelésnek.