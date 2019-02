Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kína gyötrődése odázza el a válságot

Csütörtökön az alapfémek kereskedése intenzívebb volt, mint a hét elején, köszönhetően annak, hogy véget ért a holdújév, ezáltal az ázsiai piacokon is újra megindultak a kötések. Az árfolyamok ezért emelkedtek. A réz, nikkel és cink már jelentősen drágult 2019-ben, az elemzők pedig arra számítanak, hogy az egész évben folytatódhat ez a trend.

Donald Trump amerikai elnök tavaly tavasszal indított kereskedelmi háborúja leginkább az árupiacokon csapódott le, főként a fémek érezték meg a csatározást. Az olyan alapanyagok, mint a réz, a cink vagy a nikkel széles felhasználási körük miatt több fronton is érintettek voltak: például a rezet a csomagolóipartól kezdve az energetikán át az épületgépészetig rengeteg területen használják fel. Ha pedig az ezekben a szektorokban érintett cégek arra számítanak, hogy csökken a forgalmuk, akkor a réz túlkínálata miatt árfolyamesést indíthat el.

Viszont a 2019-es év elején intenzív tárgyalások kezdődtek Kína és az Egyesült Államok között, a felek pedig egyre inkább arról beszélnek, hogy hamarosan megállapodás is születhet a termelésre is kiható kereskedelmi vámok felfüggesztéséről, mérsékléséről. Az elemzők ezáltal optimistábbá váltak.

Bár 2018 utolsó napjaiban jelentős korrekció volt a világ vezető tőzsdéin, amely áresésben nyilvánult meg a fémpiacokon is, a világgazdaság állapotáról pozitív képet fest, hogy az árupiacokon megindult a drágulás. Csütörtökön a réz a határidős piacokon 6 257 dollár/tonna árfolyamra ért fel, ami közel 2 százalékos emelkedést jelent a hétfői nyitóárhoz képest, de ennél is fontosabb, hogy ezzel visszaért a tavaly év végi korrekció előtti szintjére.

Ebben nyilván szerepe volt a szűkebb kereskedelemnek, melyet a hét eleji holdújév miatti ázsiai leállás is támasztott, valamint a már említett USA-Kína egyeztetéseknek. Viszont egy másik hír mérsékelte a befektetői lelkesedést: a kínai makrogazdasági adatok a növekedés jelentős lassulását mutatták ki - a 6,6 százalékos bruttó GDP-bővülés 28 éve nem látott negatív rekord -, ez pedig áttételesen az ipari fémek felhasználásának visszaesését vetíti előre. Egyelőre a piacokat megnyugtatta a kereskedelmi háború lezárásának valószínűsége, valamint az is, hogy Peking gazdaságösztönző lépéseket jelentett be.

Csütörtökig nézve a réz, a cink és a nikkel ára idén 6, 11 és 21 százalékkal nőtt. Utóbbi fém esetében kitart az óvatosság: kisebb volumenű kereskedése miatt az árfolyam is volatilisebb szokott lenni.

Kitart a lendület

"A globális rézpiacon kínálati hiány lesz 2019 folyamán, mivel nagyon kicsi a kínálatbővülés (1,0 százalékkal nő csak az előző évhez képest) miközben a kereslet fokozatos fellendülése várható, részben épp a kínai ösztönzés miatt" - mondta Christopher LaFemina, a Jefferies elemzője a Wall Street Journalnek.

"Ezen túlmenően a Fed kamatláb-emelési ciklusának felfüggesztése kedvező hatással lehet a réz árára, ha gyengül a dollár és a feltörekvő piacokon emiatt fellendülés indul" - tette hozzá LaFemina. A lazább monetáris politika hír egyelőre nagy változást nem hozott a dollár árfolyamában, de a WSJ dollárindexe szerint a kosárban lévő 16 másik nemzeti valutával szemben az elmúlt három hónapban 0,8 százalékkal gyengült az amerikai pénz.

A gyengébb dollár pedig jó hatással van a dollárban denominált nyersanyagok piacára, hisz így lényegében olcsóbbak a külső piacok számára.

A makroökonómiai megítélés a jövő héten tovább befolyásolhatja a rézárakat, amikor a legtöbb ázsiai piac visszatér a kereskedelemhez, valamint Washington és Peking képviselői folytatják a tárgyalásokat a vámháború lezárásáról.

Hagyományosan a réz és az ipari fémek árfolyama jó markerei világgazdaság állapotának. A mostani emelkedés arra utal, hogy a termelővállalatok bíznak a fogyasztás növekedésében. A tartósan alacsony árszintek viszont azt jelentenék, hogy kínálati piac alakul ki, ami azt jelezné, hogy közelít a válság, mert a gyártók nem számolnak a termelésük fokozásával. A rézpiac ilyetén jelzéseit pedig gyakran követték válságok vagy tőzsdei korrekciók.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!