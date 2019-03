Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kína után Európát pécézheti ki Donald Trump

Tíz százalékot is emelkedhet a tőzsde, ha megegyezik Kína és az USA a védővámok eltörléséről. Ha nem lesz megállapodás, akkor viszont eshetnek az árfolyamok, Európa pedig rosszul járhat a két ország egyezségével.

Tíz százalékot emelkedhetnek világszerte a tőzsdék, ha igaznak bizonyulnak azok a hírek, melyek szerint közel már a megállapodás Kína és az Egyesült Államok között az importvámok csökkentéséről - írja a Bloomberg a UBS svájci bankház elemzésére hivatkozva.

Az MSCI AC World Indexet csaknem 10 százalékkal csökkentette a kereskedelmi háborús sokk, hasonló mértékben esett a New York-i tőzsdeindex, az S&P 500 is, míg az európai részvények árfolyamát követő Stoxx 600 13 százalékot zuhant emiatt. Az ausztrál részvénypiacot kevésbé rázta meg a konfliktus, csupán 0,4 százalékos diszkont van a papírokon.

Azonnal vagy fokozatosan lépjenek?

Az ügyre rálátó források szerint közel a megegyezés. Az Egyesült Államok kész eltörölni a büntetővámok nagy részét, sőt valamennyit, ha Peking tartja magát az ígéreteihez, amelyek között van a szellemi tulajdon erősebb védelme és meghatározott mennyiségű amerikai áruk megvásárlása is. A Bloomberg tudósítása szerint a kínaiak világossá tették, a megállapodás elengedhetetlen feltétele, hogy az USA mielőbb vonja vissza a 200 milliárd dollárnyi kínai importra kivetett büntetővámot.

Arról még nem egyeztek meg, hogy a vámokat azonnal vonják-e vissza, vagy csak fokozatosan. Kína - érthetően - az azonnali eltörlést forszírozná, az USA azonban a fokozatosságot szeretné, hogy maradjon a kezében ütőkártya arra az esetre, ha Kína mégsem teljesítené a vállalásait.

A tőzsdéken mindenesetre jól fogadták a hírt, de nem minden szakember számít arra, hogy megugranak az árfolyamok. A Bank of America stratégái a múlt hónapban azt jósolták, az amerikai részvénypiac új csúcsra juthat, ha megegyeznek a vitázó felek. A JP Morgan Chase stratégáinak becslése szerint pedig az amerikai részvénypiacról összesen 1,25 ezer milliárd dollárt vont ki a kereskedelmi háború.

Kínára figyelnek

Az elmúlt egy hónap részvénypiaci emelkedésében már a megegyezésnek a lehetősége tükröződött - mondja Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója. További emelkedésre akkor van lehetőség, ha a következő időszakban nyilvánosságra kerülő makroadatok alátámasztják azt a vélekedést, hogy a világgazdaság ismét kezd előrekapni. A kínai makroadatoknak van jelentőségük, mekkora lehet a lassulás mértéke. A legutóbbi beszerzési menedzserindex adata biztató, arra utal, hogy bár zsugorodik a gazdaság, de a kemény landolást sikerül elkerülni. Ha a beruházási hajlandóság javul, akkor a tőzsdék tovább emelkedhetnek.

Megállapodás híján áresés jön

Alapvetően az amerikai technológiai papírok és a kínai papírok is jobban teljesíthetnek. Kérdés persze, mit ír alá Donald Trump amerikai elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel - mondja Czachesz. Könnyen lehet, hogy a megállapodás csak belpolitikai célokat szolgál majd Trump számára, az amerikai keményvonalasok továbbra is ellenezhetik olyan kínai cégek amerikai terjeszkedését, mint például a ZTE vagy a Huawei. Annak is van esélye, hogy nem lesz megállapodás, akkor viszont esni fognak a részvények, ez súlyos negatív meglepetés lenne.

Az Amundinál is úgy vélik, a piacok jelenleg azt árazzák, hogy nagy valószínűséggel hamarosan megszületik a kereskedelmi egyezmény az USA és Kína között. "Ezzel nagy kő eshet le a részvénypiaci befektetők szívéről, hiszen az elmúlt hónapokban a kereskedelmi háború, annak is a kínai frontja volt az első számú globális kockázat. A megelőlegezett öröm tehát jogos lehet a piacokon, ha valóban győz a racionális érvekből levezetett alapforgatókönyv" - mondja Forián-Szabó Gergely, az Amundi befektetési igazgatója.

A megállapodásnak is lehetnek negatív mellékhatásai

Az esélyesnek tartott USA-Kína megállapodásnak ugyanakkor negatív mellék-, illetve utóhatásai is lehetnek, amelyekre ma még talán kevesebb figyelem jut - figyelmeztet a szakember. Ha létrejön a várt egyezség, akkor Kína egyéb kereskedelmi partnerei - főleg Ázsiában és Európában - rosszul járhatnak, hiszen az exportjuk egy részét kiszoríthatják az USA-nak tett vásárlási vállalások. A másik valós kockázat, hogy Trump Kína után a többi kereskedelmi partnerét - leginkább Európát - veheti célkeresztbe, ahol szintén agresszív letámadással kezdődhet a háború. A piaci reakciók azonban itt már jóval visszafogottabbak lehetnek, hiszen a befektetők a kínai fronton szerzett tapasztalatok alapján már jobban meg tudják becsülni a meccs várható kimenetét.

Hétfőn mindenesetre optimista hangulat uralkodott a tőzsdéken. A pesti parkett is pluszban volt, az OTP árfolyama történelmi csúcson zárt.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!