Kínában a járvány legyőzése úgy néz ki, mint máshol a háború

Kínában elvileg sikerrel járt a koronavírus elleni küzdelem, az országban, ahol elsőként ütötte fel a fejét a Covid-19, alig van új megbetegedés és lassan feloldják a korlátozásokat. A járvány utáni új, normális élet azonban egyelőre úgy néz ki, mint máshol az olyan időszak, amikor javában tombol vírus.

Az elmúlt időszakban nagyon úgy tűnik, hogy Kínában sikerült megfékezni a Covid-19 járványt, a napi új megbetegedések száma minimálisra csökkent, ma például a Worldometers adatai szerint mindössze 6 új esetet regisztráltak, miközben Magyarországon is ennek több mint tízszerese a felderített új napi fertőzések száma.

A sikernek (amelyet a sokszor megbízhatatlannak tartott kínai statisztikai adatok miatt eleve többen megkérdőjeleznek) súlyos ára van, amint arra a South China Morning Post cikke rámutat. Az Alibaba csoport tulajdonában álló lap meglehetősen érzékletes cikkben mutatja be a Pekingben élő Mary Zhao példáján keresztül, hogyan is néz ki a korlátozások feloldása Kínában. Ő három hónap karantén után készült ötórai autóútra lakó szüleit meglátogatni, de végül felhagyott tervével, mivel ehhez előbb két hetet karanténban kellett volna töltenie, mint ahogy szüleinek is erre lett volna szüksége, ha őt kívánták volna Pekingben meglátogatni.

De ez csak az egyik a még élő, vagy újonnan életbe léptetett korlátozások közül, amelyekhez elképzelhető, hogy a lakosságnak hosszabb távon is hozzá kell szoknia. A kínai vezetés pontosan ugyanazzal a dilemmával szembesül, mint a világ többi, vírus terjedésének korlátozásokkal gátat vetni kívánó ország. Úgy újraindítani a normálisnak tekintett életet, hogy közben ne törjön ki újból a már egyszer megfékezett járvány.

Semmi nem a régi

A kínai határok nagyrészt továbbra is zárva maradnak, az országba érkező repülőjáratok számát minimális szinten tartják és az összes beutazó számára 14 napos karantén kötelező. E mellett az országban van számos olyan terület, ahol a korlátozások enyhítése után új megbetegedéseket jelentettek, ott ismét életbe léptették a szigorúbb előírásokat. Ilyen például az Oroszországgal határos Hejlingcsuan tartomány is. De ez történt Peking egyik fontos üzleti kerületével, a 3,5 milliós Csaojanggal is, ahol a járványügyi készültségi szintet alacsonyról közepesre emelték, miután április közepén három új koronavírusos esetet találtak.

Eközben Peking külvárosában, a nagyon sok országon belüli vendégmunkásnak otthont adó Pickun Village bejárata le van zárva. A városba visszatérő munkásokat csak saját főbérlőjük kísérheti el lakhelyükre - írja a hongkongi lap. A divatos Guomao bevásárlónegyedben egy csomó bolt még mindig zárva, a szintén jó nevű Sanlutin negyedbe csak úgy lehet bejutni, ha a fémhordókból kialakított barikádoknál megmérik az illető testhőmérsékletét. A Taikoo bevásárlóközpont híres Apple Store-ja előtt hosszú sor áll, mivel csak korlátozott számú vásárlót engednek be az üzletbe. De aki bejut, annak is először ellenőrzik a testhőmérsékletét, és egyéni QR kód alapján nézik, merre járt az elmúlt napokban.

A kínai korlátozások feloldásának megkezdésére akkor került sor, amikor a kínai hatóságok felismerték, hogy az új fertőzések már nem az országon belüli gócpontokból és fertőzési láncokból származnak, hanem külföldről - foglalta össze a helyzetet a szingapúri channelnewsasia(CNA) riportja. E szerint a járvány utáni kínai kormányzati stratégia három nagy részre osztható.

a korlátozások óvatos feloldása, miközben folyamatosan próbálják a járvány második hullámát elkerülni

a gazdaság élénkítése

az ország megtépázott nemzetközi reputációjának helyreállítása finom diplomáciai módszerekkel

Valahogy mégis újra kell indítani a rendszert

Ezek közül az, ami az emberek mindennapi életét legközvetlenebbül érinti, az a fokozatos újranyitás stratégiája. A járvány kiindulópontjaként ismert Vuhan városában az emberek már szabadon járhatnak edzeni a szabad levegőre, látogathatnak éttermeket és kávézókat. Ez azonban csak úgy lehetséges, hogy betartják a szociális távolságtartásra vonatkozó szigorú szabályokat és kötelezően maszkot viselnek.

Az éttermekbe és nyilvános helyekre történő belépés előtt mindenhol testhőmérséklet ellenőrzésen kell átesni, akinél ez 37 Celsius felett van, az nem léphet be. Ezen felül a tömegközlekedést használni szándékozóknak igazolniuk kell egy színkód alapú besorolási rendszer alapján egészségi állapotukat, amely azon alapszik, hogy a múltban merre jártak. Ezt az Alipay mobil fizetési rendszer és a WeChat alkalmazás adatai szerint is ellenőrzik egy QR-kód alapján.Ezen felül a házbizottságok is szemmel tartják a lakókat, s a szomszédok is ellenőrzik, hogy a karanténra kötelezettek betartják-e az előírásokat.

Ezeken az általános szabályokon felül a nagyobb városok újabb és újabb, ennél is szigorúbb saját előírásokat vezetnek be. Ilyen például a CNA szerint az a rendelkezés, hogy a Pekingbe tartó nemzetközi repülőjáratokat az erre kijelölt 12 másik város egyikébe irányítják át. A nemzetközi utasok csak a 14 napos kötelező karantén után léphetnek be a kínai fővárosba.

Az ilyen korlátozások mellett nem csoda, hogy az ország gazdaságának kilábalása is jóval lassabb lesz a korábban reméltnél. A SCMP által megkérdezett elemzők szerint a második negyedévben a fogyasztói szolgáltatások még mindig elképesztően gyenge teljesítményt fognak mutatni, de ez várható a termelés, a foglalkoztatás és az export területén is.