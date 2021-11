Mind a New York-i tőzsde, mind a Nasdaq automatikus törlési folyamatot indít, ha egy vállalat részvényeinek árfolyama több mint 30 munkanapon keresztül 1 dollár alá esik. A vállalatok hat hónapot kapnak arra, hogy újra megfeleljenek a tőzsdei szabályoknak. Most pedig ez a veszély sorra éri el a kínai vállalatokat: három éven belül 248 vállalat zuhanhat ki a kereskedésből. A fenyegetett kínai cégek együttes piaci kapitalizációja mintegy 2100 milliárd dollár (685 200 milliárd forint) - írja az Asia Financial.

A portál elemzése által azonosított 25 vállalat már most a szakadék szélén áll. A listán szerepel az oktatási piacon, a pénzügyi szolgáltatások, a média és a technológia területén működő kínai társaság is.

A legnagyobb veszteséget az amerikai tőzsdei bevezetés óta a New York-i székhelyű Planet Green Holdings teákkal foglalkozó vállalat részvényei szenvedték el. A papírok értéke 2010 januárja óta 98 százalékot zuhant, és november 25-én 1,23 dollárra esett.

A legalacsonyabb részvényenkénti árfolyammal rendelkező részvény a RISE Education(REDU), amellyel 0,60 dolláron kereskednek. Az októberi meredek piaci eladást követően 1 dollár alá csúszott.

A RISE iskolán kívüli angoloktatást és korrepetálást nyújt három és 18 év közötti diákoknak. Ez volt az egyik a sok kínai edutech vállalat közül, amelyet súlyosan érintett Peking júliusi diktátuma, amely megtiltotta a korrepetáló cégeknek, hogy profitot termeljenek az alapvető iskolai tantárgyak esetén. A RISE részvényei több mint 40 százalékot zuhantak a váratlan politikai bejelentés napján. Az új törvény korlátozta a külföldi befektetéseket is az iparágban.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC) törvények kötik a tekintetben is, hogy töröljék a tőzsdéről azokat a vállalatokat, amelyek három egymást követő évben nem felelnek meg a Public Company Accounting Oversight Board könyvvizsgálati követelményeinek. Az e szabályok szerinti első tőzsdei kivezetésre már 2024-ben sor kerülhet, és több mint 2000 milliárd dollárnyi (652 600 milliárd forintnyi) kiáramlást okozhat az amerikai tőzsdékről.

Egy magas rangú kínai tisztviselő november 25-én azt mondta, hogy a kormány és a hatóságok együttműködnek washingtoni kollégáikkal annak érdekében, hogy megakadályozzák a vállalatok tőzsdéről való kivezetését.

"Nem gondoljuk, hogy a kínai cégek törlése az amerikai piacról jót tenne akár a vállalatoknak, akár a globális befektetőknek, akár a kínai-amerikai kapcsolatoknak" - mondta Sen Bing, a Kínai Értékpapír-szabályozási Bizottság nemzetközi ügyekért felelős főigazgatója egy hongkongi konferencián.

"Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megoldjuk a könyvvizsgálati problémákat az amerikai partnerekkel, a kommunikáció jelenleg zökkenőmentes és nyitott" - mondta Sen, de azt is hozzátette, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ezeket a vállalatokat törlik a tőzsdéről az erőfeszítéseik ellenére is.

Márpedig jó eséllyel nem lehet megakadályozni a tőzsdei törléseket: ellentétben néhány más, a Trump-kormányzat alatt Kínával szemben hozott végrehajtási rendelettel, az új amerikai törvényt nem lehet egykönnyen visszacsinálni. Egy végrehajtási rendeletet a következő elnök - vagy ugyanaz az elnök - gyorsan visszavonhat, csakhogy itt a jogszabály megváltoztatása átment a Kongresszuson is, tehát egy új törvényre lenne szükség, ami esélytelennek látszik.

Egy ilyen változtatáshoz a képviselőház 435 tagjának vagy hatályon kívül kellene helyeznie, vagy módosítania kellene a HFCA-t. Ezután a szenátus 100 tagjának hasonló jogszabályt kellene elfogadnia, majd a két törvényhozó testület összeülne, hogy a két törvényjavaslat közötti különbségeket egyeztetni tudja. Ha ez megtörtént, és mindkét kamara ismét elfogadja a módosított változatot, akkor az az elnökhöz kerül, aki aláírja, és törvényerőre emelkedik. Ez rengeteg "ha".

"Nem hiszem, hogy ez amerikai részről változni fog a hozzáállás" - mondta George Calhoun, a Stevens Institute of Technology kvantitatív pénzügyi programjának alapító igazgatója.