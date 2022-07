A kínai adósságállomány 2,5 milliárd dollárnyi (1100 milliárd forintnyi) kiáramlást mutatott a múlt hónapban, szemben a többi EM-beáramlás 9,1 milliárd dolláros (3680 milliárd forintos) értékével – közölte szerdai becslésében a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF).

Ha a hivatalos adatok igazolják, hogy ez történt, akkor ez volt az ötödik egymást követő hónap, amikor a 20 000 milliárd dolláros kínai kötvénypiacról külföldi tőke áramlott ki – írja a Reuters.

A kínai részvénypiacra eközben 9,1 milliárd dollárnyi külföldi forrás érkezett, szemben a többi feltörekvő piac 19,6 milliárd dolláros kiáramlásával az IIF szerint. A tőkekiáramlás miatt gyengülnek az olyan feltörekvő piaci valuták is, mint a forint. Ilyenkor a külföldiek eladják a papírjaikat, kötvényeiket, majd a devizákat amilyen gyorsan tudják, dollárra, euróra vagy más tartalékvalutára váltják. Most a forint esésében is szerepet játszik ez a tőkekiáralmás, hogy az árfolyam már 415 fölötti tartományok felé kacsintgat az euróval szemben.

A kínai tőzsde júniusban több mint 6 százalékkal emelkedett a pekingi gazdaságélénkítő intézkedéseknek és a koronavírus-járvány új fellángolása utáni korlátozások kivezetésének köszönhetően. Még az sem tántorítja el a befektetőket, hogy a kínai ingatlanfejlesztő-cégeknél újból erősödik a félelem, hogy az ágazat szereplői fizetésképtelenné válnak. A múlt héten a Shimao Group nem fizetett ki egy 1 milliárd dolláros kötvényhozamot határidőre, ami növelte a bedőlési kockázatokat, amelyek az Evergrande-válság óta jelen vannak.

„Az elkövetkező hónapokban több tényező fogja befolyásolni a tőkeáramlások dinamikáját, ezek közül az infláció tetőzésének időzítése és a kínai gazdaság kilátásai lesznek a középpontban" - áll az IIF jelentésében.

Kína monetáris lazításban

A tengerentúli befektetők február óta csökkentették a kínai kötvények állományát, mivel az eltérő monetáris politika miatt a kínai hozamok az amerikaiaké alatt maradtak. A Kínai Népbank a Covid által sújtott gazdaság megsegítésére lazított a monetáris politikán, míg az amerikai jegybank, a Federal Reserve az infláció elleni küzdelem érdekében emelte a kamatlábakat. De a Magyar Nemzeti Bank is nagy kamatemelést ígért csütörtökre a forint erősítésére.

A múlt héten Kína újabb lépéseket tett a külföldi kötvénybefektetők bevonzására, mondván, hogy csökkenti a szolgáltatási díjakat, javítja a tengerentúliak deviza fedezeti ügyletekhez való hozzáférését, és egyszerűsíti a számlanyitás folyamatát.

Kína hétfőn bejelentette a Hongkonggal való "Swap Connect" tervét is, amely lehetővé teszi a kölcsönös hozzáférést a kamatswap-kereskedelemhez. A lépés egy új kockázati fedezeti eszközt biztosítana a tengerentúli befektetők számára a kínai kötvénypiacon.