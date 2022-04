Az EPFR Global piackutató cég adatai alapján folyamatosan párolog el a nyugati befektetők pénze a kínai részvényekből. Bár az elmúlt negyedévet több mint 20 milliárd dollár nettó tőkebeáramlással zárták a szárazföldi kínai részvények esetében, de ennek nagy része januárban történt, és a negyedév előrehaladtával a vételi ütem meredeken csökkent.

A lendület megtorpanásának hátterében az áll, hogy az elmúlt két hónapban az Egyesült Államok és Európa szankciókkal sújtotta Oroszországot az ukrajnai invázió miatt, míg Kína semlegesebb álláspontot képviselt. A negyedévben a kínai részvények amerikai piacokról való kényszerű kivezetésével kapcsolatos aggodalmak is nőttek a két ország értékpapír-felügyeleteinek bejelentéseinek sorozata közepette – írja a CNBC.

A tőkekivonulás leginkább ott érhető tetten, hogy az ESG - környezeti, társadalmi és kormányzási tényezőkre összpontosító kínai részvényalapok február közepéig beáramlást tapasztaltak, majd ehelyett kiáramlás indult február végétől. Viszont globálisan az ESG részvényalapoknál az év első három hónapjában folyamatos volt a tőkebevonás.

Az első negyedév szalagcímei között szerepel, hogy a Norges Bank Investment Management – a norvég központi bank befektetési ága, amely a világ legnagyobb állami vagyon- és nyugdíjalapját kezeli – bejelentette, hogy kizárja a Li Ning kínai sportruházati vállalat részvényeit „annak elfogadhatatlan kockázata miatt, hogy a vállalat hozzájárul az emberi jogok súlyos megsértéséhez”. Emellett a norvég alap befagyasztotta az orosz eszközök vásárlását is. Az alap piaci értéke hétfőn több mint 1200 milliárd dollár volt.

Míg a kontinentális kínai részvényalapok összességében pozitívan zárták az év első másfél hónapjának hála a negyedévet, addig az európai részvényalapok több milliárd dollárnyi nettó kiáramlást könyvelhettek el az elmúlt három hónapban az EPFR szerint. A japán részvényalapok is csökkenést tapasztaltak az adatok szerint. Azt is kimutatták, hogy az amerikai részvényalapok megtartották az erős nettó beáramlást, összesen több mint 100 milliárd dollárt az első negyedévben.

Folyamatosan adnak el a külföldi befektetők

Viszont a kínai országon belüli alapok pozitív mérlegét árnyalja, hogy az amerikai tőzsdén jegyzett részvényeket a befektetők elkezdték a Hongkongban kereskedett részvényekre cserélni, ami hozzájárult az említett részvények árfolyamának csökkenéséhez. A tőzsdén kereskedett alapok esetében az ilyen folyamatok jellemzően három-hat hónapig tartanak, tehát még elhúzódhat, amíg szépen megszabadulnak a külföldön jegyzett kínai papíroktól.

Számos kínai vállalat kínált részvényeket Hongkongban, mivel az Egyesült Államokban és Kínában egyaránt tapasztalható politikai nyomás növelte a New York-i tőzsdéről való kivezetés kockázatát.

Látszik, hogy folyamatosan adják el a kínai részvényeket a külföldi befektetők: a Shanghai Composite az év eddigi részében több mint 12 százalékot veszített értékéből. Ez annak ellenére van így, hogy március közepén a részvényárfolyamok emelkedtek, miután az állami média beszámolói szerint Liu He miniszterelnök-helyettes megjegyzései enyhítették a pekingi szigorításokkal kapcsolatos aggodalmakat a technológiai és ingatlanpiacok, valamint a tengerentúli tőzsdei bevezetések tekintetében.

Új kockázat a járvány fellángolása



Most viszont az orosz-ukrán-háború mellett kockázati tényezőként jelent meg a piacon, hogy Kínában a koronavírus-járvány újra erőre kapott, amit teljes lezárásokkal próbál megfékezni a kommunista ország. Sanghaj és Sencsen több része is zárlat alá került, ami visszafogta az ipari termelést, de lassult az építőipar és az ingatlanpiac növekedése is. Ez azért is problémás befektetői szemmel, mert a Moody's szerint az ingatlanpiac és a kapcsolódó iparágak a kínai GDP mintegy 25 százalékát teszik ki.

Hétfőn Kína arról számolt be, hogy az első negyedéves GDP 4,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, felülmúlva a 4,4 százalékos növekedésre vonatkozó várakozásokat. Míg a januári és februári gazdasági adatok felülmúlták a várakozásokat, addig a márciusra eddig közzétett adatokon már látszódnak a negatív hatások: ha elhúzódik a járvány legújabb fellángolása, akkor a kínai növekedés alulmúlhatja a vártat.