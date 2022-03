A Hang Seng China Enterprises Index hétfőn 7,2 százalékos csökkenéssel zárt, ami 2008 novembere óta a legnagyobb esés. A Hang Sang Tech Index 11 százalékkal zuhant, ami a legsúlyosabb visszaesés a mérőeszköz 2020. júliusi bevezetése óta, és 2100 milliárd dollárnyi értéket semmisített meg az egy évvel korábbi csúcs óta – számolt be a Yahoo Finance. Kedden sem volt jobb a nap Kínában: a Han Seng Index 6 százalékos mínusszal zárt, tetézve a veszteségeket.

A masszív zuhanás több okra vezethető vissza: egyrészt Kínában újra terjedni kezdett a koronavírus, a járvány miatt zárlatot rendeltek több nagyvárosban, már 51-55 millió ember van vesztegzár alatt. Másrészt az ukrajnai háború miatti bizonytalanság több fronton is elérte Kínát.

Vasárnap és hétfőn is arról beszéltek amerikai tisztviselők, hogy Moszkva hadianyagot kért Pekingtől. Bár Kína cáfolta a jelentést, a kereskedők aggódnak, hogy Peking esetleges közeledése Vlagyimir Putyin orosz elnök felé globális kritikákat válthat ki, akár szankciókat is hozhat a kínai cégek ellen. Ahogy attól is tartanak, hogy a kínai vezetés megpróbálhat pénzügyi, gazdasági segítséget biztosítani a Kremlnek, amit szintén nyugati válaszlépések követhetnek.

Mindez a szabályozási aggályok sora miatt amúgy is bizonytalan helyzetben érte el a kínai feldolgozóipart, pénzügyi és technológiai szektorokat. A Tencent Holdings a jelentések szerint rekordösszegű bírsággal néz szembe a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt, ami hétfőn közel 10 százalékkal nyomta le a részvényárfolyamot, kedden további 8,8 százalékot veszített a papír. Fennáll a veszélye annak is, hogy a kínai cégeket kivezetik a tőzsdéről az Egyesült Államokban, mivel az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azonosított néhány nevet, akik nem hajlandók megnyitni könyveiket az amerikai szabályozók előtt.

"Ha az USA úgy dönt, hogy szankciókat vezet be Kínával szemben összességében vagy az Oroszországgal üzletelő egyes kínai vállalatokkal szemben, az aggodalomra adna okot" - mondta Mark Mobius, aki a Franklin Templeton Investmentsnél eltöltött több mint három évtized után hozta létre a Mobius Capital Partners alapítványt. "Az egész történet még mindig a levegőben lóg ebben az esetben".

A befektetőknek van okuk az aggodalomra, miután több nagynevű alap is jelentős veszteségekről számolt be Oroszországgal kapcsolatban. A BlackRock Oroszországnak kitett alapjai 17 milliárd dollárral zuhantak a háború kezdete óta.

Pénteken a kínai cégek amerikai letéti jegyeit követő Golden Dragon Index a második egymást követő napon zuhant 10 százalékos mértékben - ilyenre még soha nem volt példa az index 22 éves történetében. Hétfőn 12 százalékkal esett, 2013 júliusa óta a legalacsonyabb szintre. A kínai irányadó CSI 300 index 3,1 százalékkal alacsonyabban zárt hétfőn, kedden 4,5 százalék további veszteséget szedett fel a Bloomberg adatai szerint.

"Nem látunk jelentős katalizátort a közeljövőben", ami segítené a kínai részvényeket, bár a nyereségeredmények okozhatnak némi árfolyam-ingadozást - mondta Marvin Chen, a Bloomberg Intelligence stratégája. "A kínai technológiai részvények érdemi újraértékeléséhez a szabályozási hangnem megváltozására lehet szükség, és ezt nem kaptuk meg a Kínai Kommunista Párt nemrég befejeződött ülésén" - tette hozzá.