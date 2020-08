Kínai Tesla versenytárs készül az amerikai tőzsdére

Első nyilvános kibocsátás után a New York-i Értéktőzsdére menne a Tesla kínai versenytársa. Az Xpeng Motors annak ellenére lépne az amerikai tőzsdére, hogy az amerikai törvényhozás komoly lépésekre készül az ott jegyzett kínai cégek ellen.

Első nyilvános részvénykibocsátásra készül az Egyesült Államokban a Tesla egyik ígéretes kínai konkurense, az Xpeng Motors - számolt be a CNBC. A kínai cég azt ugyan nem közölte, hogy a két részvényosztályából az A sorozatú részvényekből mennyit kíván értékesíteni, a B sorozatú részvényeiből azonban az amerikai felügyeletnek benyújtott kérelem szerint közel 430 millió darab eladására készül. Az A sorozatú részvények 1, a B sorozatúak 10 szavazatra jogosítanak.

A kibocsátás után a részvényeket bevezetnék a New York-i Értéktőzsdére is. A cég kibocsátást azután hajtaná végre, hogy nemrég 400 millió dollár értékű tőkeemelést kapott legnagyobb részvényeseitől, a kínai Alibabától, a katari állami vagyonalaptól (QIA) és Abu Dhabi állami vagyonalapjától, a Mubadalától. A két utóbbi befektető 100-100 millió dollárral jérult hozzá az emeléshez.

A kínai elektromos autókat gyártó cégnek jelenleg két modellje van piacon, a G3 SUV és a P7 jelű szedán, ez utóbbit nemrég kezdték meg értékesíteni és kifejezetten a Tesla Model 3-asok versenytársának szánták. A kibocsátási tájékoztatóban a megcélzott bevétel összegének 100 millió dollárt jelöltek meg, azonban ez a szám csak technikai jelentőséggel bír és rendszerint módosul a részvényeladás során.

Nagy húzás, de kockázatos

Az Xpeng lépése meglehetősen merésznek tekinthető az Egyesült Államok és Kína között egyre élesedő viták fényében. Az amerikai szenátus például nemrég fogadott el egy olyan szigorítást, amely jelentősen megnehezíti a külföldi cégek amerikai tőzsdei bevezetését, azoknak ugyanis igazolniuk kell, hogy nem állnak egy-egy külföldi kormány tulajdonában vagy befolyása alatt. Ez a lépés egyértelműen a kínai cégek ellen irányult, s ha megállapítják az állami befolyást, az az adott cég részvényeinek tőzsdei kereskedésből való törlését is eredményezheti. Erre a kockázatra egyébként a kibocsátási tájékoztató is felhívja a figyelmet, mint ahogy arra is, hogy a kereskedelmi háború következtében egyes nyersanyagaik ára emelkedhet, s jövőbeni exporteladásaikat szintén befolyásolhatják a két ország közötti tárgyalások (jelenleg nem adnak el egyetlen autót sem az Egyesült Államokban).

Az Xpeng egyébként az elemzők szerint azért szeretne tőkét emelni ismét, hogy megfelelő mennyiségű forrással rendelkezzen ahhoz, hogy játékban tudjon maradni hazai piacán olyan versenytársaival szemben, mint a már amerikai tőzsdére bevezetett Li Auto, vagy a WM Motor és a Nio. De persze versenytárs a Tesla, is, amely sanghaji gyárának megnyitásával jelentősen erősíti kínai jelenlétét. Innen egyébként ez utóbbi már elkezdte ellátni a kínai piacot Model 3-as autóival.

Már városi terepjárójuk is van

Az Xpeng G3-as SUV-ját 2018 novemberében kezdte el gyártani, s közlése szerint idén július végéig összesen 18 741 darabot szállított le belőlük vásárlóinak. A májusban gyártásba került P7 modellből eddig 1966 darabot adtak át. A cég harmadik elektromos szedán típusát 2021-ben tervezi piacra dobni. A 2015-ben alapított cég azzal igyekszik magát megkülönböztetni versenytársaitól, hogy elmondása szerint azoknál többet invesztál az autói szoftverének fejlesztésébe.

Azok rendelkeznek egy úgynevezett XPILOT funkcióval, amely bizonyos önvezető képességeket kölcsönöz a járműveknek, például az önműködő parkolást is lehetővé teszi. A XPILOT rendszert az Xpeng házon belül fejlesztette ki, s azt a Tesla Autopilot versenytársának szánják. A cég az idei első félévben 1 milliárd jüan (kb 142 millió dollár) árbevételt ért el, ami csökkenés az egy évvel korábbi 1,23 milliárdhoz képest. A cég több értékesítő helyét is be kellett időszakosan zárni a koronavírus járvány miatt februárban és márciusban. Ugyanakkor a veszteség 795,8 millió jüanra csökkent 1,92 milliárdról.

A kínai elektromosautó-piac az elmúlt években elég erőteljes állami támogatásban részesült, ezek között közvetlen állami támogatás is szerepelt. Ezen támogatások és adókedvezmények egy része elvileg idén kifutna, azonban a tervek szerint 2022-ig meghosszabbítanák azokat. A kibocsátási tájékoztatóban az Xpeng felhívta a figyelmet arra, hogy ezen kedvezmények megszüntetése hátrányosan érintené üzletmenetét.