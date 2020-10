Kinézték maguknak a járvány nyerteseit és keményen rájuk szálltak

A hedge fundok keményen rászálltak a járvány miatti lezárásokon nagyot kaszáló cégek részvényeire. Arra játszanak, hogy a hirtelen megugró nyereségek hamar a múltté lesznek, ha elmúlik a járványhelyzet.

Jó néhány hedge fund kezdett el arra játszani, hogy a koronavírus járvány tőzsdei nyerteseinek legszebb napjai már a múlté lettek. Az olyan cégek részvényei, amelyek az otthoni számítógépes munkavégzést teszik könnyebbé, az otthoni fitnesz edzéseket segítik, az élelmiszer házhoz szállításban érdekeltek, vagy az egészségügyi szektorban aktívak, jelentősen emelkedtek a koronavírus világjárvány kezdeti szakaszában, amikor a kormányok világszerte lezárásokkal próbáltak meg úrrá lenni a vírus terjedésén.

Nagyon sok ilyen részvény árfolyama még akkor is elszabadult, ha az adott pillanatban nem is profitáltak sokat a helyzetből, a befektetők ugyanis arra fogadtak, hogy a lezárások miatt az emberek hosszútávú fogyasztási szokásai is jelentősen átalakulnak majd, s ez hosszabb távon teheti keményen nyereségessé ezeket a cégeket - írja a Financial Times. A profi befektetők egy része most ezen cégek részvényei ellen kezdett el arra fogadni, úgy vélik ugyanis, hogy a fenti cégek nyeresége hamarabb fog elolvadni, mint ahogy azt a befektetők többsége várja.

Ez egyszeri nyereség és nem fenntartható

Néhány olyan Covid-nyertes cég részvényt kezdtük el shortolni, amelyeknél úgy látjuk a nyereségnövekedés mostani üteme egyszerűen tarthatatlan lesz - mondta a lapnak Tim Campbell, a szingapúri Longlead Capital Partners nevű hedge fund befektetési igazgatója. Campbell szerint ilyenek például az olyan PC és laptop gyártók, amelyek nyeresége nem nőtt, vagy csökkent, viszont most három csodálatos negyedévet tudhatnak maguk mögött. Ezek azonban hamar visszatérhetnek a Covid előtti növekedési ütemhez.

A Goldman Sachs ügyfeleinek kiküldött jelentése szerint az elmúlt hetekben a hedge fundok körében a kockázatvállalást leginkább az IT szektorban nyitott shortpozíciók növelték. Azonban nem csak a technológiai szektor volt az egyetlen vadászterület. Campellék olyan cégeket is megtaláltak, mint amelyek teljesen változatos termékeket gyártanak, legyen az kézfertőtlenítő, otthoni edzésfelszerelés, horgászbot vagy orsó.

A befektetők a járvány eddigi szakaszát azzal töltötték, hogy keresték annak nyerteseit, s vették azok részvényeit, különösen a márciusban bekövetkezett fordulat utáni nagy emelkedésben. A short pozíciók problémája az, hogy a jelenlegi helyzetben, a szuper alacsony kamatok és a határtalan kormányzati költekezés mellett gyakorlatilag lehetetlenné vált a fundamentumok alapján meghatározni a részvények valós értékét. Ezek ugyanis még akkor is felfelé hajtják a részvényárakat, ha a gazdaság a lezárások miatt éppen mélyrepülést él át.

A hedge fundok az elmúlt hónapokban csináltak elég sok pénzt a shortolásból, azonban ezek célpontjai a moziláncokat üzemeltető cégek, a fizikai üzletekkel rendelkező kiskereskedők és a légitársaságok voltak, amelyek működését gyakorlatilag ellehetetlenítették a lezárások. Azonban ezek a pozíciók mostanra már kevéssé attraktívak, a nagy áreséseken ugyanis vagy túl vannak ezek a szektorok vagy pedig megérkezett a kormányzati segély.

A technológiai szektorban sok a túlárazás

Andrew Shetts, a Morgan Stanley stratégája szerint a legnagyobb valószínűséggel jelenleg a technológiai és az ahhoz kapcsolódó szektorokban lehet túlárazott részvényeket találni. Ez az év lesz az otthoni munkavégzés szempontjából a csúcs, így azon cégek növekedésében és nyereségében is, amelyek ebből profitálnak. Ha lesz vakcina és a piac szerint 2021 normálisabb év lesz, akkor a befektetők könnyen úgy gondolhatják, hogy addig kellene ezeket a részvényeket eladni, amíg jól el lehet és olyan más cégek részvényeiből vegyenek, amelyek nyeresége egy kicsit ciklikusabb.

A shortosok egyik kedvelt célpontja lett a német ételalapanyagok házhoz szállításával foglalkozó HelloFresh lett. A cég a hozzávalók mellett receptet is küld a vásárlóinak, akik nem feltétlenül szakácszsenik, de otthon szeretnék elkészíteni ételeiket a helyett, hogy étterembe mennének. A cég részvényei egyértelmű nyertesei lettek a járványnak, árfolyamuk az év eleje óta 150 százalékot emelkedett. Tavaly és tavalyelőtt még veszteségesek voltak, azonban az idei első fél évben már 172,1 millió euró profitot csináltak köszönhetően az otthoni főzés iránt megugró hatalmas keresletnek.

A cég részvényeire nyitott shortok állománya a május végi 50 millió euróról 170 millió euróra nőtt október elejére, azonban az IHS Markit adatai szerint augusztusban volt, hogy meghaladta a 230 millió eurót, piaci kapitalizációja jelenleg 8,6 milliárd euró. Ha az első féléves nyereség megismétlődésével számolunk, akkor ez jóval 40 feletti árfolyam/nyereség hányadost jelent (P/E).

A bátrak még a vakcinát is shortolják

Az egészségügyi szektorban az Egyesült Államokban néhány bátor shortos a piac legnagyobb nyerteseit találta meg, a vakcinagyártó cégek részvényeit, amelyek sokat emelkedtek a járvány során. Az Argonaut Capital olyan papírokat shortol, mint az idén eddig 2900 százalékot emelkedő Novavax, vagy a közel háromszorozó Moderna és Inovio Pharaceuticals. A Moderna részvényeire nyitott shortok állomány egyébként augusztusban érték el csúcsukat, akkor az összes közkézen forgó részvény 9 százalékára volt nyitva ilyen pozíció, ez mostanra 7 százalék alá csökkent.

A hedge fund befektetési igazgatója, Barry Norris szerint a vakcinakísérletek még nagyon kísérleti fázisban vannak, s ahogy nő a klinikai tesztekben résztvevők száma, úgy szaporodnak majd a nem kívánt negatív mellékhatásokról szóló bejelentések. Szeptember elején az AstraZeneca jelentette be például az egyik vakcinatesztjének leállítását, a napokban a Johnson&Johnson számolt be hasonló lépésről a felmerült komplikációk miatt. Szerinte a nagy kérdés az, hogy tekintve a mostani tudásunkat a fertőzések csak egy kis hányada jár valódi, tüneteket produkáló megbetegedésekkel, nem lenne-e jobb a kockázatokkal is járó tömeges oltások helyett a kórházi ellátás lehetőségeinek javítására koncentrálni.