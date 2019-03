Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kínos dolog derült ki a mesterséges intelligenciáról

Egy friss tanulmány szerint az elvileg mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozó európai startup vállalkozások 40 százalékának nincs köze a mesterséges intelligenciához. Az AI egyszerűen nagyon trendi lett, s most nagyon sok induló cég ezzel a jelszóval akar befektetőket magához csábítani.

A londoni székhelyű MMC Ventures nevű kockázati tőketársaság elemzői 13 európai ország összesen 2830 olyan startup vállalkozását vizsgálta meg, amely saját bevallása szerint mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozik. Ezek mintegy 40 százalékánál nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a cég termékének vagy szolgáltatásának része lenne a mesterséges intelligencia - írja a CNBC.com.

A tanulmány szerzői szerint ez azt mutatja, hogy az elmúlt években a mesterséges intelligencia meghatározó témává vált a kockázati tőke befektetéseknél, s ezért próbálja nagyon sok induló cég ezzel a címkével ellátni magát, gondolván, hogy a befektetők az ilyen típusú vállalkozások elindításához nagyobb kedvvel biztosítanak tőkét.

Új korszak

David Kelnar, az MMC elemzési osztályának vezetője szerint Európában elkezdődött az AI vállalkozások korszaka, jelenleg minden 12. induló startup vállalkozás azt állítja magáról, hogy az AI alaptevékenységének valamilyen módon részét képezi. Ugyanez 2013-ban csak minden 50. startupra volt igaz. A jelek szerint azonban igaza van annak a startupnak, amely tevékenységére mindenáron igyekszik ráhúzni az AI címkét.

Az elemzés szerint 2015 óta az olyan szoftvercégek, amelyek tevékenységei között a mesterséges intelligenciával való foglakozás szerepelt, 15-50 százalékkal tudtak több tőkét bevonni, mint a hagyományos szoftvercégek egy-egy tőkeemelés során. Kelnarék úgy találták, hogy az "AI-cégek" árazása is magasabb a kockázatitőke-piacon, mint a hagyományos szoftvercégeké.

Az egész egy lufi?

Az egyik szabadalmi kérdésekkel foglalkozó jogi cég, a Gill Jennings and Every szakértője úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt években jelentős növekedés volt tapasztalható az AI-val kapcsolatos szabadalmi kérelmek számában. Ez szerinte is annak köszönhető, hogy nagyon sok cég így próbálja meg magát vonzóbbá tenni a befektetők előtt. Ő úgy véli, hogy a szellemi jogok tekintetében az AI kifejezés használatának meglehetősen kicsi az értéke, az egész egy lufi, ami hamarosan kipukkadhat.

A megkérdezett cégek és szabályozó hatóságok szerint a problémát az jelenti, hogy jelenleg nincs egységesen elfogadott definíciója a mesterséges intelligenciának. Az Európai Bizottság nagyon általános meghatározása szerint az AI olyan technológia, amely lehetővé teszi a rendszerek számára, hogy elemezzék környezetüket és döntéseket hozzanak bizonyos fokú önállóság mellett. A bizottság jelenleg dolgozik azon, hogy az AI-val kapcsolatosan ajánlásokat dolgozzon ki, amelyek részét képezi majd az AI kifejezés helyes és etikus használata is.

Az Európai Bizottság AI-val foglalkozó igazgatója, Lucilla Sioli a CNBC-nek azt mondta a múlt héten, abban reménykednek, hogy egy ilyen szabályrendszer felállítása versenyelőnyt jelenthet majd az Európai Uniónak. A felhasználók ugyanis a világ többi részével szemben Európában biztosan tudhatják majd, hogy mit is jelent az AI megjelölés.

