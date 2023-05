Az amerikai részvények emelkedésében az elmúlt hetekben nem tudtak részt venni a kisebb vállalatok papírjai, ami annak a jele, hogy a befektetők komoly gazdasági nehézségekre készülnek.

A kis kapitalizációjú vállalatok papírjait követő Russell 2000 index idén körülbelül egy százalékkal esett, szemben a legnagyobb amerikai vállalatokat tömörítő S&P 500-as index hét százalékos emelkedésével – írja elemzésében a Reuters.

Gyűlnek a baljós jelek

Az amerikai állampapírok hozamgörbéjének inverzzé válásához és az arany árának emelkedéséhez hasonlóan a kisebb vállalatok részvényeinek gyengesége – amelyek általában belföldön szerzik a nyereséget, és a nagyobb cégeknél érzékenyebbek a gazdasági változásokra – egyike azon jeleknek, amelyek arra utalnak, hogy a befektetők nyugtalanok a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban.

A kis kapitalizációjú részvények lemaradása azóta tart, amióta március elején kitört a zűrzavar az amerikai regionális bankoknál, a Russell 2000 március 8. óta hét százalékkal csökkent.

A piac attól tart, hogy a kisebb cégeket súlyosan érinti a hitelezés esetleges lassulása, és ez a gazdaság egészére is kihathat.

Russel 200 határidő és S&P 500 teljesítménye Kép: Napi.hu , stooq.com

A kisebb kapitalizációjú részvények a múltban hajlamosak voltak előre jelezni a gazdasági gyengülését. 1980 óta a Russell 2000 hozama átlagosan körülbelül négy százalékponttal maradt el az S&P 500-tól a gazdasági ciklus csúcspontját követő hat hónapban, a recesszió előtt.

Eközben a napvilágra került gazdasági adatok eddig kevés jelét mutatták a növekedés éles visszaesésének, bár az infláció és néhány más fontos mutató már a gazdaság fékezésére utal.

Sokan vélik úgy, hogy a Fed tavalyi, összesen 500 bázispontot kitevő kamatemelései csak most kezdik éreztetni hatásukat a gazdaságban.

„Valószínűleg recesszió felé tartunk, ez valamikor a következő 12 hónapban következhet be. Márpedig recessziós időszakban a kisebb kapitalizációjú részvények jellemzően alulteljesítenek – jelentette ki Michael Arone, a State Street Global Advisors vezető befektetési stratégája.

A kis bankok problémái a kis cégeket sújtják

A befektetők joggal aggódhatnak amiatt, hogy a banki instabilitás árt a kisebb amerikai vállalatoknak. Ezek rendszerint a regionális bankoktól származó hitelekre támaszkodnak, amelyek a közelmúltbeli válság középpontjában álltak.

Egy friss felmérés szerint szerint a kisvállalkozók 67 százaléka kis vagy regionális bankot, 17 százaléka közepes méretű bankot, míg 14 százaléka nagybankot használ.

A kisebb bankrészvények különösen nagy csapást szenvedtek el az elmúlt hetekben, miközben a kis kapitalizációjú részvényeket követő indexekben a pénzügyi vállalatok is erősebben képviseltetik magukat, ami részben az S&P 500-hoz viszonyított gyengeségükért felelős.

Ami a bankrendszerrel történik, az különösen a kis- és középvállalatok számára jelent problémát

– állítja Sameer Samana, a Wells Fargo Investments Institute vezető globális piaci stratégája. Ő a múlt hónapban kedvezőtlenről nagyon kedvezőtlenre rontotta az amerikai kisvállalatokra vonatkozó véleményét.

A befektetők a héten a gazdasági adatokra összpontosítanak, beleértve a havi kiskereskedelmi eladásokat és az olyan vállalatok gyorsjelentését eredményjelentését, mint a Walmart Inc., a Home Depot Inc vagy a Cisco Systems Inc.

Nagyot lehet fogni a kicsikkel

Persze vannak olyanok is, akik optimistábbak a kis részvények kilátásaival kapcsolatban, különösen, ha a következő hónapokon túlra tekintünk.

Ennek egyik oka, hogy a gazdasági ingadozásokra érzékeny kis kapitalizációjú részvények általában a piaci fellendülés korai szakaszában hatalmasat tudnak emelkedni.

Az Edward Jones brókercég szerint az elmúlt hat medvepiac idején a Russell 2000 átlagosan 44,8 százalékos nyereséget ért el a mélypontot követő hat hónapban, míg az S&P 500 esetében ez az érték 32,2 százalék volt.