Kiszámoltuk, mennyit buktak a NER milliárdosai a választás után

Mészáros Lőrinc a családjával együtt nagyjából 4,5 milliárd forintot bukott egyetlen nap alatt, Jászai Gellért csaknem 800 milliós veszteséget szenvedett el a 4iG-n, Tiborcz István és az Appeninn megúszta, a nap végén pluszban zárt a részvény.

A tőzsde a kormánypártok bukásaként árazta be a vasárnapi önkormányzati választásokat. Erre utal, hogy milliárdokat buktak a hétfői tőzsdenapon Orbán Viktor miniszterelnök barátai. A Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozóhoz köthető cégek árfolyama kivétel nélkül esett. Volt, hogy némelyik papír 7-8 százalékos mínuszban járt. Pedig az általános tőzsdei hangulat jó volt, a BUX szépen emelkedett, az OTP több mint 2 százalékos pluszban zárt.

Megshortolták nagyon

Mészáros Lőrinc és családja viszont a tőzsdenyitás után nem sokkal már 10 milliárdosnál is nagyobb mínuszban állt. Az Opus Global árfolyama napközben 7,8 százalékkal 320 forintig is leesett, akkor a felcsúti vállalkozó és családja csak ezen az egy papíron 13 milliárdos bukóban állt. A tőzsdei hangulat azonban jobbra fordult, és a nap végén ez a részvény már csak 2,59 százalékos mínuszban volt, ami még mindig tekintélyes veszteségnek számít. Így péntek óta végül 6,31 milliárd forinttal csökkent a cég értéke, ami a Mészáros családnak 4,33 milliárd forintos veszteség.

A többi tőzsdei cégén is komoly vesztesége volt a vállalkozónak napközben. A 4iG-ben lévő megmaradt pakettje volt, hogy csaknem 1,2 milliárd forinttal ért kevesebbet, mint pénteken, és az Appeninnben megmaradt, valamint a CIG Pannóniában lévő érdekeltségein is veszített néhány százmilliót. A nap végére azonban mindegyik cég árfolyama feljebb kúszott, így a veszteség csökkent, sőt az Appeninn még néhány, a kereskedés záró szakaszában kötött ügyletnek köszönhetően minimális pluszban is zárt. A Mészáros família hétfői vesztesége így is nagyjából 4,5 milliárd forintra tehető.

Részvények árfolyamváltozása 2019. október 14-én Cég Árfolyamváltozás (záró) Napi minimum 4iG -2,44% -6,85% Appeninn 0,23% -2,78% CIG Pannónia -1,86% -4,83% Opus Global -2,59% -7,78%

Forrás: BÉT

Tiborcz megmenekült

Az Appeninn nemrég azzal került be a hírekbe, hogy Orbán Viktor veje, Tiborcz István az érdekeltségébe tartozó BDPST Zrt.-n keresztül növelte benne a részesedését. Jelenleg a BDPST-nek még 20,3 százaléka van a cégben, de már megállapodott a Mészáros Lőrinchez tartozó Opus Globallal, hogy hamarosan újabb 9 százalékos paketthez jut.

Az Appeninnben sem bíztak napközben a befektetők, az árfolyama 2,8 százalék körüli mínuszban is járt, a nap végére azonban egy forintos pluszba került az ingatlanos cég részvénye. A papír forgalma egész nap mindössze 17 millió forint volt, a záró szakaszban, 17 óra után 432 forintos árfolyamon mintegy 2 millió forint értékben kötötte rá ügyleteket, ezzel kerülte el végül az esést a részvény.

A 4iG a nap egyik vesztese

Nem úszta meg viszont a veszteséget Jászai Gellért, a 4iG első embere és egyúttal legnagyobb tulajdonosa. A vállalkozónak 40,21 százalékos közvetett részesedése van a cégben, a nap végén a 2,44 százalékos esés után ez a pakett 794 millió forinttal ért kevesebbet, mint pénteken. A részvények azonban 6,86 százalékos mínuszban is jártak a nap folyamán, akkor 2,2 milliárdos bukóban járt az üzletember.

A hétfői árfolyamesés ellenére a tulajdonosoknak nincs okuk az elkeseredésre. A 4iG árfolyama csak az idén 165,5 százalékot emelkedett, egy év alatt pedig több mint 480-at, vagyis, aki beletette a pénzét 12 hónapja, most már csaknem a hatszorosát látja a számláján. Ez nem is meglepő, hiszen az informatikai cég sorra nyeri el a nagy értékű tendereket.

Vége a vágtának

A többi Mészároshoz köthető papír viszont nem megy ilyen jól, az Opusszal szoros kapcsolatban álló CIG Pannónia életbiztosító részvényeit sem kímélték tegnap a befektetők. A biztosító részvénye 1,86 százalékos mínuszban állt a záráskor, ez is okozott a Mészáros családnak néhány tízmillió forintnyi veszteséget. A biztosító papírja az idén egyáltalán nem ment jól, az év eleje óta már 35,7 százalékos mínuszban áll, attól pedig fényévekre jár a jelenleg 264 forintos árfolyam, hogy elérje a bevezetéskori 938 forintos szintet.

Az Opus Global részvényesei is későn szálltak be, ha az idén vásárolták a papírjaikat. Az év eleje óta ugyanis 31 százalékot esett az árfolyam. Az Appeninn is csak szerény, 2,1 százalékos pluszban van az év eleje óta.

