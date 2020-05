Kitartott a hét eleji lendület Budapesten az eladásokkor is

Erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 35 050,92 ponton zárt pénteken, 1004,79 ponttal, 2,95 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma meghaladta a 60,40 milliárd forintot az előző héten elért 53,49 milliárd forint után. A vezető részvények közül a Mol és az OTP árfolyama erősödött, a Richteré és a Magyar Telekomé gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek elküldött elemzése szerint jól teljesített a magyar tőzsde a hét elején, ugyanakkor a nemzetközi befektetői hangulat romlása a hét második felében eladói nyomást gyakorolt az árfolyamokra.

Az elemzésben emlékeztettek, hogy a héten jelent meg a hír, miszerint hamarosan piacra kerülhet a Richter új gyógyszere, amely az Esmya helyére léphet. A relugolix még fejlesztési-engedélyezési fázisban lévő nőgyógyászati szer, amelynek két indikációjához kapcsolódóan az értékesítési jogokat a Myovant Sciences-től vásárolta meg a hazai gyógyszergyártó. A Richter az értékesítés felfutásával összesen 80 millió eurós éves árbevételt remél.

Fellendülő keresletről számolt be szerdán a Mol, a hazai olajcég a korábbi tervekkel ellentétben nem zárja be 28 hazai benzinkútját, amely 6 százalékát jelentette volna a teljes magyar hálózatnak. A vállalat az üzemanyag-kereslet jelentős fellendülését tapasztalta a közelmúltban, miután 30-40 százalékkal is csökkent a forgalom a korlátozások alatt. A Mol Csehországban, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában is további 57 kutat nyit ki a javuló környezetnek köszönhetően.

Célárcsökkentés érkezett az OTP-re: a Societe Generale 12 500 forintról 10 ezer forintra csökkentette az OTP-re vonatkozó, 12 havi célárfolyamot, az ajánlást viszont eladásról tartásra javították - közölte a Equilor Befektetési Zrt.

A héten az OTP-részvények ára 9,83 százalékkal emelkedett, pénteken 9720 forinton zártak, heti forgalmuk 32,17 milliárd forintot tett ki.

A Mol ára 0,25 százalékkal erősödött a héten, pénteken 2000 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 9,53 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 0,26 százalékkal csökkent, pénteki záróára 384 forint volt, heti forgalma 1,01 milliárd forintot tett ki.

A Richter 1,67 százalékkal gyengült, a hét utolsó kereskedési napján 6760 forinton zárt, heti forgalma több mint 9,96 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3482,30 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 161,45 ponttal, 4,86 százalékkal magasabban.