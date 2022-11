Elképesztően jó hangulatban várja a piac az OTP hamarosan - csütörtökön - megjelenő a harmadik negyedéves gyorsjelentését. A részvény árfolyama pénteken 3,8 hétfőn 3,75 százalékkal került feljebb. A napközben elért 9944 forintos napi maximum egyben azt is jelenti hogy a bank árfolyama kitört az eddigi lefelé tartó trendből amely az idei mozgását egészen eddig jellemezte és mostantól emelkedő trendben került hosszútávon is.

Ebből a szempontból a legfontosabb ellenállási szint volt ugyanis a 9500 Ft magasságában húzódó sáv. Ha a nyár elején kifizetett osztalékot is figyelembe vesszük, akkor ugyanis ez a sáv volt az amely márciustól egészen május végéig összesen négy alkalommal fogta meg a bankpapír árfolyamának zuhanását. A technikai elemzés törvényszerűségeinek megfelelően a korábbi erős támaszszint erős ellenállássá változott letörése után, és június elejétől kezdve két alkalommal is erről a szintről fordult le újabb mélypontok felé az árfolyam.

Hétfőn azonban már a szignifikánsnak tekinthető három százalékot meghaladó mértékkel átlépte az árfolyam ezt az ellenállási szintet, és ezzel a csökkenő csúcsok és csökkenő mélypontok mintázatát egy új magasabb csúcs szakította meg a grafikonon. Ezzel részvény emelkedő trendbe került.

Ráadásul az ellenállásról való korábbi lefordulások közepette egy trendfordító, úgynevezett dupla-alj alakzat is kialakult a grafikonon, amelyből célár is számolható a korábbi ellenállási szint fölött mintegy 1700 forinttal magasabban, 11200 forint körül.

Ha valóban véget ért az OTP részvények csökkenő trendje, az nem csak a bankra nézve, de Magyarországra és a régióra is kedvező jelzést hordozhat magában. Mivel a bank tevékenységében hatalmas súlya van a magyar tevékenységnek, ezért a bankpapír árfolyama rendszerint a magyar gazdaság állapotával kapcsolatos befektetői várakozásokat is tükrözni szokta. Egy pozitív fordulat ebben az esetben azt jelentheti hogy, a legrosszabb sokk hatások már elérték a magyar gazdaságot és innentől kezdve lassú javulás várható. Még akkor is, ha a részvény árfolyama egy ilyen kitörést követően rendszerint visszateszteli a korábban áttört ellenállási szintet, ami átmeneti korrekciót hozhat és eshet az árfolyama. A magyar gazdaságnak pedig természetesen meg kell emésztenie az eddigi negatív sokkok hatását.