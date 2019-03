Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kizöldült Nyugat-Európa

Negatív kezdés után nyereséggel zártak szerdán a főbb európai értékpapírpiacok.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx 600 páneurópai indexek 0,63 százalék és 0,57 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,53 százalékkal erősödött.

Londonban 0,02 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index a még nem hivatalos záróadatok szerint. Frankfurtban 0,43 százalékkal emelkedett a DAX index, a párizsi CAC-40 index pedig 0,65 százalékkal zárt magasabban. Madridban 0,32 százalék, Milánóban 0,51 százalék indexerősödéssel zárt a tőzsde szerdán - adta hírül az MTI.

Az olajár a szaúdi olajtermelés további korlátozásának a hírére szerdán is erősödött. Az olajárak erősödéséhez a venezuelai exportfennakadások is hozzájárulnak, valamint a WTI esetében még az amerikai nyersolajkészletek váratlan csökkenése is.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj hordónként 67,08 dolláron 0,61 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, a WTI ára pedig 1,58 százalékkal 57,77 dollárra emelkedett.

A dollár gyengült, az arany ára pedig két heti csúcsra, 1300 dollár fölé emelkedett a Brexit körüli újabb bonyodalmak miatt. Az eurót 0,17 százalékkal jegyzik magasabban 1,1305 dolláron, az arany ára 0,74 százalékkal unciánként 1307,75 dollárra emelkedett.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!