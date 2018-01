Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly fordulat történt Németországban

A német államkötvények is becsatlakoztak az Amerikából induló hozamemelkedési hullámba. Az 5 éves bund három év óta először pozitív hozammal forog.

Nem hagyta érintetlenül a német államkötvények piacát sem az Amerikában elindult hozamemelkedési hullám. Miután a 10 éves amerikai államkötvény hozama négyéves csúcsra ugrott, az 5 éves német bundok is átvették a ritmust, és hozamuk a pozitív tartományba emelkedett. Erre 2015 óta nem volt példa - hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Hétfő reggel az ötéves német bundok hozama egy pillanatra megérintette a 0,004 százalékot, aztán ismét a negatív tartományba csúszott vissza. A hozam először 2015 januárjában esett zéró alá és 2015 novembere óta folyamatosan ott tartózkodik.

A kötvények csökkenő árfolyama és emelkedő hozama sokszor együtt jár a kockázatosabb termékek árfolyamának esésével is, azonban Kit Juckes, a Société Général szakértője a pénzügyi lap szerint a mostani helyzetben ez másképp lesz. A hozamemelkedés ugyanis nem hirtelen, hanem szép lassan indult meg, s így ez szerinte most nem fenyeget más eszközöket. Mint írta, a lassú mozgású emelkedés a kötvényhozamokban még nem fenyegeti a részvényekkel, a hiteltermékekkel vagy a feltörekvő piacokkal kapcsolatos hangulatot. A hozamok egyelőre fokozatosan emelkedhetnek a makrogazdasági adatok és az emelkedő inflációs várakozások hatására, ez utóbbi nem kis részben az emelkedő olajáraknak köszönhető.

Yianos Kontopoulos, a UBS vezető makrostratégája szerint a befektetőknek egyelőre nem kell aggódniuk a folyamat miatt. Az emelkedő hozamok ugyanis kedvező folyamatoknak, a növekvő globális növekedési várakozásoknak az eredménye. Szerinte a lassú és folyamatos emelkedés azt eredményezi, hogy magasabbra tevődött a részvénypiac fájdalomküszöbe ezzel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a részvénypiacon eladási hullámot indítson el, legalább még 30-40 bázispontnyi ugrás szükséges.

Az inflációs várakozások emelkedéséhez hozzájárulhatott Mario Draghi ECB elnök múltheti beszéde is. Az ECB vezető testülete kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. Draghi is megismételte az ülést követő sajtótájékoztatón, hogy továbbra is jelentős monetáris ösztönzés szükséges az infláció tartós kiigazítása érdekében, és a QE program addig fog tartani, amíg ez nem sikerül.

Az Erste elemzőinek kommentárja szerint azonban retorikája inkább a kamatemelés és mennyiségi lazítás gyorsabb kivezetése felé hajlott. Olyan kijelentéseket tett, hogy soha nem volt ilyen biztos az infláció gyorsulásában, mint most; vagy az infláció megközelítheti az ECB inflációs célját, miközben a piaci várakozások 0,2-0,4 százalékponttal lejjebb vannak. Mint mondta, idén kis esélyt lát kamatemelésre, ami puhább megfogalmazás a korábbinál, ami arról szólt, hogy 2019 közepéig mindenki felejtse el a kamatemelést.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!