Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komolyan bajban Magyarország megmentője

A befektetők sosem látott iramban vonták ki tőkéjüket a Franklin Templeton amerikai vagyonkezelő cég alapjaiból. A legnagyobb veszteségeket a feltörekvő piaci kötvényguru, Michael Hasenstab alapjai szenvedték el, akit annak idején Magyarország megmentőjének is hívott a pénzügyi sajtó. Most nem jöttek be a tippjei.

A Franklin Templeton alapkezelő cég befektetési alapjaiból tavaly több pénzt vontak ki a befektetők, mint bármely más amerikai cégből az iparágban, a legérzékenyebb veszteségeket kötvényalapjai szenvedték el, amelyeket a feltörekvő piaci guru, Michael Hasenstab kezel - írja a Morningstar adataira hivatkozva a Financial Times.

Tavaly az első 11 hónapban összesen 21 milliárd dollárt vettek ki az ügyfelek a cég befektetési alapjaiból és tőzsdén jegyzett alapjaiból, ez heti 430 millió dolláros tőkekiáramlást jelent. De nem ez volt az első rossz éve a cégnek, 2014 óta szinte folyamatosan távozik a pénz a különböző befektetési konstrukcióiból. November végén összesen 692 milliárd dollárnyi vagyon volt a Templeton alapjaiban, ez az összeg negyedével kevesebb, mint öt évvel ezelőtt. Mindezt úgy, hogy az emelkedő eszközárak el is fedték a tőkekivonás hatásainak egy részét.

November végéig a legtöbb pénz a Hasenstab által kezelt Templeton Global Bond Fund nevű alapból ment ki, összesen 4,6 milliárd dollár. Hasenstab azzal szerzett hírnevet pénzügyi körökben, hogy olcsó, azonban valamilyen okból a többi befektető által elkerült államkötvényeket vásárolt nagy mennyiségben. Amikor pozitív fordulat következett be az adott állam pénzügyi helyzetének megítélésében, rendszerint sokat keresett ügyfeleinek az ilyen lépésekkel. Így volt ez Magyarország esetében is, amikor a Nemzetközi Valutaalappal történt szakítást követően kedvezőtlenné vált az ország megítélése az évtized elején.

Tavaly azonban a guru két komolyabb terülten is elszámította magát. Alapjai alaposan kimaradtak abból a jelentős emelkedésből, amelyet a Fed kamatemelési hullámának leállítása után az amerikai kötvénypiacon lehetett tapasztalni. De nyakig ült argentín államkötvényekben is, amikor Maurico Macrinak a választási vereségét követően búcsúznia kellett az elnöki poszttól, amit a piacok komoly eladásokkal díjaztak. A Hasenstab által kezelt alap egy nap alatt bukott 1,8 milliárd dollárt az argentin kötvényein. Az alap teljesítménye egyébként 5,3 százalékkal múlta alul a benchmarkként követett FTSE World Government Bond indexet.

De nem csak ez, hanem más alapok is jelentős összegeket vesztettek a tőkekivonások miatt. Az amerikai részvényekre koncentráló Franklin Mutual Shares Fund-ból 3,4 milliárd, a globális részvényeket vásárló Franklin Mutual Global Discovery Fund-ból 3,1 milliárd dollár távozott. Mindkét alap gyengébben szerepelt, mint a benchmark, amelyet túl kellett volna teljesítenie.

A Franklin Templetont nem csak saját alapjainak gyenge teljesítménye, hanem az általános piaci trend is komolyan sújtja. E szerint egyre több pénz távozik az aktívan kezelt alapokból, s leli meg helyét e helyett passzív tőzsdén jegyzett alapokban. Másik nagy alapkezelő cégek is szenvednek ettől, az Invesco alapjaiból 20 milliárd, a T Rowe Price konstrukcióiból 17 milliárd dollár távozott november végéig.

A Franklin Resources - a Franklin Templeton anyavállalata - részvényeinek árfolyama feleződött az elmúlt öt év során. Ráadásul a céget követő mintegy tucat elemző közül egy sem javasolja azokat vételre a Bloomberg adatai szerint. Mindössze négy elemző tartaná azokat, a többi viszont az eladást tartja észszerűnek, ami nagyon durva negatív hangulatot mutat. A cég egyébként 72 éves múltra tekint vissza, az egyik legnagyobb iparági szereplővé nőtte ki magát ezalatt. Azonban alaposan lemaradt az elmúlt évtized piaci fejleményeiről, a passzív befektetési konstrukciók térnyeréséről. Első tőzsdén jegyzett alapját (ETF) mindössze 2017-ben indította útjára.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!