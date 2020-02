Komolyan meglepődhet, akinek van dollárja

A koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos aggodalmak egyik mellékhatásaként elkezdett erősödni az amerikai dollár, miután a befektetők elkezdték keresni a biztonságos menedéknek tartott eszközöket. Ez viszont lefékezheti az amerikai gazdasági növekedést és megkötheti a Fed kezét is.

Elkezdhet erősödni az amerikai dollár, s ez tovább rontja az amerikai gazdaság növekedési kilátásait, miközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed már amúgy is azt mérlegeli, hogy a koronavírus-járványnak potenciálisan milyen kedvezőtlen kihatásai lehetnek - írja összefoglaló elemzésében a Financial Times.

Mióta a koronavírus-járvány elkezdte éreztetni a hatását a nemzetközi tőkepiacokon is, a dollár árfolyama 1,65 százalékkal erősödött a többi nagy devizához képest. A feltörekvő országok devizáival szemben ennél látványosabb volt a drágulás, a JPMorgan ezen fizetőeszközökből összerakott indexe 2,36 százalékos felértékelődést mutat.

A lap idézi Tom Lee, a Fundstrat Global Advisors vezető elemzőének véleményét, aki szerint a dollár biztonságos menedék szerepe extra kockázatot jelent az amerikai gazdaság számára. Az erősebb dollár rontja az amerikai export versenyképességét, s nyomást gyakorol a Fed-re, hogy tartsa lazán a monetáris politikát - mondta.

A Fed tisztségviselői, köztük Jerome Powelll Fed-elnök már a múlt hónapban arra figyelmeztettek, hogy a kínai járvány kockázatot jelent a világgazdaság növekedési kilátásaira. Ugyanakkor azt még nem jelezték, hogy változás állt volna be korábbi álláspontjukban, amely szerint az amerikai kamatszint idén nem változik.

A befektetők várakozásait tükröződő határidős jegyzések ugyanakkor arra utalnak, hogy a piac a járvány kitörése óta beárazott egy júliusi, 25 bázispontos kamatvágást. Az év elején még csak legfeljebb szeptemberben vártak egy ilyen lépést.

Az elemzők többsége az év elején még a dollár gyengülésére számított idén, a nagy befektetési bankok közül a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és a Bank of New York elemzői is ezen a véleményen voltak. Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúbékés rendezésének irányába tett lépések erősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint a globális és az amerikai gazdaság növekedési üteme közötti olló záródhat.

Azóta azonban minden a feje tetejére állt, először az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant konfliktus miatt, ami után a befektetők elkezdték keresni a biztonságos menedékeket, mint a dollár és az arany. Mark Chandler, a Bannockburn Global Forex szakértője szerint a koronavírus-járványnak meg lehet az ereje ahhoz, hogy erősen tartsa a dollárt. A geopolitikai konfliktusoknak hullócsillagszerű, egyszeri erős hatása van, ez a járvány azonban inkább egy üstökös jó hosszú csóvával - vélte a szakértő.

A múlt héten az S&P Global Ratings 5,7 százalékról 5 százalékra csökkentette a kínai gazdaság idei növekedésére adott előrejelzését a járvány miatt. Calvin Tse, a Citigroup devizastratégája szerint a mostani helyzetben a világ többi részének növekedési kilátásai egyelőre nagyobb veszélyben vannak, mint az amerikai, s ez tovább táplálhatja a zöldhasú erősödését. Ő úgy véli, egyelőre nem ér véget az a folyamat, hogy az amerikai gazdaság jobban teljesít a világ többi részénél.