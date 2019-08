Komolyan számolnak az amerikai csapással az elemzők

Az elemzők komolyan számolnak azzal, hogy ha a Fed kamatcsökkentései nem elegendőek, akkor az Egyesült Államok beavatkozhat a devizapiacon a dollár gyengítése érdekében. Kínai részről óva intenek ettől.

A Financial Times tudósítása szerint vezető kínai bankárok arra figyelmeztettek Londonban, hogy drámai következményei lehetnek annak, ha az Egyesült Államok be kívánna avatkozni a jüan piacán az amerikai dollár gyengítése érdekében. Peking ezt ugyanis politikai cselekedetnek ítélné.

Márpedig egy ilyen akciónak jelentősen megnőtt az esélye az elmúlt hónapokban elemzők szerint, miután Donald Trump elnök ismételten azzal vádolta meg Kínát és Európát, hogy tisztességtelenül befolyásolják devizájuk árfolyamát. Az elnök kijelentései arra utalnak, hogy a kereskedelmi háború könnyen átterjedhet a devizapiacokra is. Az amerikai pénzügyminisztérium e hónapban Kínát hivatalosan is devizaárfolyam manipulátornak nevezte, miután a kínai jegybank a dollár jüan árfolyamot a kritikusnak számító 7-es szint fölé engedte. Ezt a szintet utoljára 2008-ban érintette az árfolyam.

A kereskedelmi háborúban ugyan átmenetileg szünet állt be, miután Trumpék az újabb büntetővámok bevezetését egy későbbi időpontra napolták el, az árfolyam ügyben a fenyegetést a kínaiak nem veszik félvállról. A lapnak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő vezető kínai bankár szerint ha sor kerülne a devizapiaci intervencióra, akkor azt a nemzetközi jüan piacon hajthatnák végre, amelyen a kínai devizával sokkal szabadabb a kereskedés, mint Kínában. Azonban a szakértő szerint ha ilyen történne, akkor azt kínai részről politikai akciónak értékelnék, s nem pedig pénzpiacinak, s ez komoly piaci viharokat idézhetne elő, s a politikai következmények is példa nélküliek lennének.

Eközben azonban a helyzet nem nagyon akar megváltozni. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed időközben ugyan kamatot csökkentett és Donald Trump eközben szóban egyre nagyobb nyomást gyakorol a szervezetre a további lazítás érdekében, a dollár azonban csak nem akar gyengülni. Sőt. A St. Louis-i Fed által számolt, kereskedelmi forgalommal súlyozott devizakosárral szemben az amerikai deviza értéke történelmi csúcsra emelkedett.

Egyre közelebb vagyunk ahhoz a helyzethez, amikor következhet az intervenció - mondta Eric Stein, a 474 milliárd dollárt kezelő Eaton Vance társigazgatója. Ugyanakkor Ben Randol, a Bank of America Merrill Lynch stratégája szerint nem csak a jüan, de más devizák is szerepelnek a lehetséges amerikai intervenciók célpontjai között. Ilyen lehet a japán jen, az euró és a mexikói pezó is. Steven Oh a PineBridge Investment kötvénypiaci vezetője szerint viszont az intervenciók elsődleges célpontja azért Kína lenne. Szerinte inkább egyedi devizákra koncentrálnának, mint egy szélesebb devizakosárra.

A nemzetközi jüan (vagy renminbi) piacon a napi forgalom nagyjából 200 milliárd dollár lehet, legalábbis a Bank for International Settlement felmérése szerint. A Bank of America elemzőinek becslése szerint első körben az Egyesült Államok mintegy 146 milliárd dollárt tudna bevetni intervenciós célokra, ha kombinálnák a Fed és az amerikai pénzügyminisztérium kereskedelmi stabilizációs alapját. Jon Vollemaere, a feltörekvő piacokra fókuszáló R5FX kereskedési platform vezetője szerint a Fed könnyen kibillenthetné a jüan árfolyamát, a jüan nemzetközi piaca ugyanis szerinte meglehetősen illikvidnek tekinthető.

Ugyanakkor egy beavatkozás a dollár gyengítése érdekében azt is jelentené, hogy az Egyesült Államok nemzetközi szerződésben vállalat kötelezettségét nem veszi figyelembe. A G20 országok vezetői korábban ugyanis közös nyilatkozatban vállalták, hogy kerülik devizáik egymással versengő mesterséges gyengítését.

Természetesen a kínai jegybank is beavatkozhatna azonnal jüanvásárlással, hogy gyengítse egy esetleges amerikai intervenció hatásait és korlátozásokat vezethetne be a jüan nemzetközi kereskedelmére vonatkozóan. Ez azonban komoly arcvesztést jelentene a kínai fél számára - vélte Vollemaere.

A Morgan Stanley elemzőinek múlt heti anyag szerint mindenesetre a piac jelenleg alulbecsli egy lehetséges egyoldalú amerikai beavatkozás esélyeit és annak várható hatását. Az FT szerint eközben egy jellemzően hedge-fundokat kiszolgáló kereskedési platform vezetője azt mondta nekik, hogy az ügyfelek egyre inkább elkerülik a a jüanban történő pozíciónyitásokat. Senki nem akar ugyanis a rossz oldalon állni, ha a Fed elkezd beavatkozni.

