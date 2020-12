Koppanással indulhat 2021, aztán minden megint szép lesz

A nagy befektetési bankok stratégái szerint az idei 15 százalékos emelkedés ellenére van még erő az amerikai részvényekben. Jövőre további erősödést várnak.

Idén eddig a koronavírus járvány ellenére úgy tűnik, akár 15 százalékos is meghaladó emelkedéssel tud majd zárni az S&P 500-as részvényindex, de a nagy befektetési bankok szakértői szerint még tovább tartalékok is lehetnek a piacban - írja összefoglalójában a CNBC.com. A portál által megkérdezett stratégák előrejelzései átlagosan további 9 százalékos emelkedést várnak a vezető részvényindextől.

Az átlagnál nagyobb emelkedést váró szakértők között van Tom Lee, a Fundstrat szakértője, aki szerint az ideihez hasonló menetelés várható majd jövőre is az amerikai részvénypiacon, szerinte 4300 pontos is emelkedhet az S&P 500 2021 végére. Az általános elemzői várakozás most az, hogy a Covid-19-es vakcina egyre szélesebb körű elérhetőségével jövőre egyre inkább megszűnnek globálisan és az Egyesült Államokban is a járvány okozta korlátozások.

Az emberek az otthoni munkából egyre nagyobb arányban térhetnek majd vissza az irodákba dolgozni, a filmeket ismét a mozikban fogják majd bemutatni, egyre többen és többen fognak étteremben étkezni és egyre többen fognak majd megint távolabbi turisztikai célpontok felé utazni.

Korai még az öröm

Az összefoglaló megjegyzi, hogy ez a forgatókönyv sem fog majd teljesen zökkenőmentesen megvalósulni. A vírus egyelőre masszívan terjed világszerte és az ennek következtében kórházban ápoltak száma az Egyesült Államokban és a világ számos más országában is rekord közeli szinteken van. Eközben a gazdaságok a gyengülés jeleit mutatják. Az amerikai munkaerő piac gyengül, a heti munkanélküli segélyért jelentkezők száma visszaugrott a szeptemberi szintekre, ahogy a vendéglátóipari cégek és más iparágak is bezárásra korlátozásokra kényszerülnek.

Ugyanakkor a mostani lezárások nagyon irányzottak, s meg sem közelítik azt a szintet, amit tavasszal lehetett tapasztalni. Hatásait azonban a következő hónapokban érzékelni lehet majd a gazdaság egészében, ezért 2021 nagy lendületvesztéssel kezdődik majd, mielőtt ismét jobbá válna a helyzet - mondta Ethan Harris, a Bank of America globális elemzési vezetője a portálnak. A megkérdezett többi szakértő is osztotta ezt a véleményt, amely szerint az év elején visszaesés lehet a piacon, mielőtt az emelkedés ismét beindulna.

Ez előtt azonban már hétfőn jöhetnek izgalmak az amerikai részvénypiacon, ez lesz ugyanis az első olyan nap, amikor is a Tesla részvényei már szerepelni fognak az S&P 500-as részvényindex kosarában.

Erre nagyon sok befektető készült, sokan vásároltak az elektromos autókat gyártó cég papírjaiból. Arra készültek, hogy nagyon sok olyan portfólió van, amely az S&P 500-as indexet követi, s ezeknek az indexbe való bekerülést követően automatikusan vásárolni kell majd a részvényből. Ráadásul ezekben a portfóliókban el kell adni a többi részvényből, hogy helyet csináljanak a Teslának. Ugyanakkor mivel erre mindenki számított, ezért könnyen lehet, hogy amikor az esemény már megtörténik, akkor már esni fog a részvény árfolyama - mondta Quincy Krosby Prudential Financial vezető piaci stratégája.

Jöhet egy masszív korrekció

Krosby szerint egyébként az év végéig most már alapvetően felfelé mehet a piac, hacsak a Kongresszus nem vall kudarcot az újabb élénkítőcsomag ügyében, vagy ki nem derül valamilyen kedvezőtlen információ az oltásokkal kapcsolatban,

Az első negyedév tipikusan a leggyengébb szokott lenni az Egyesült Államokban a GDP szempontjából - mondta Michael Arona a State Street Global Advisors vezető befektetési stratégája. A negyedéves jelentési szezon közeledtével lehetnek olyan pillanatok, amikor a cégek kedvezőtlen kilátásokról számolnak be, s ő arra számít, hogy az első három hónapban lehet egy 5-10 százalékos eséssel járó korrekció, miután a piac idén nagyon sokat emelkedett.

Tom Lee, aki idén márciusban az elsők között jósolta meg a pozitív piaci fordulatot, február és április közé várja a 10 százalékos korrekciót.

Krosby arra hívta fel a figyelmet, hogy van egy elég közeli időponthoz köthető politikai kockázat is a piacon. Ez pedig a szenátusi választás georgiai eredménye lesz, ami január 5-én derül ki, s amely meghatározza, hogy a demokratáknak is lesz-e 50 szavaztuk a Szenátusban. Ha igen, akkor arra eladással reagálhat a piac. De ez is csak átmeneti lehet, mert egy ilyen eredményben egy nagyobb költségvetési csomag lehetőségét is megláthatják a befektetők - vélte a szakértő.