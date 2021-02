Túlságosan rózsaszínnek tűnik a járvány utáni jövő, ebből még baj lehet

A befektetők elképesztően optimisták a globális gazdaság és a vállalatok kilátásaival kapcsolatban. A Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint nagy és masszív gazdasági fellendülést várnak a profik a következő egy évre és ennek megfelelően jól be is vásároltak mindenből, ami profitot hozhat. Ebből még gond is lehet.

Az egyedüli ok, ami miatt borúlátónak kell lenni az, hogy nincs olyan ok, ami miatt borúlátónak kellene lenni - kommentálták a Bank of America szakértői az általuk készített alapkezelői felmérés friss eredményeit. A 225, összesen 645 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember megkérdezésévek készített vizsgálat alapján ugyanis meglepően optimista konszenzus uralkodik a hatalmas vagyonok kezelésével megbízott portfólió menedzserek között. Túlfeszítették a húrt, hamarosan durranhat a tőzsdei lufi

Zsiday Viktor: ebből hamarosan nagy baj lehet E szerint V alakú kilábalás előtt áll a világ a koronavírus járványt követően, a vállalati profitok jelentősen bővülhetnek a következő 12 hónapban. A részvények árfolyama tovább menetel majd felfelé, különösen a feltörekvő piaci tőzsdék teljesíthetnek majd jól, s a kötvények több évtizedes bikapiaca véget ér, ahogy az infláció erőre kap majd a fellendüléssel párhuzamosan, s a hozamgörbe ismét meredekebbé válik. Ennek megfelelően az alapkezelők el is költötték a rendelkezésükre álló készpénzt, olyan mértékben, hogy az már meglehetősen kockázatosnak tűnik, mivel így egy áresés esetén már nem lesz miből vásárolni. Nem lesz újabb visszaesés A megkérdezettek 34 százaléka hisz abban, hogy a kilábalás V alakú lesz, s nettó 91 százalékuk meg van győződve arról, hogy egy év múlva a globális gazdaság erősebb lesz mint jelenleg. Ez olyan magas érték, amihez közelire is csak mindössze kétszer volt példa a felmérés történetében. Először a 2003-2008-as fellendülés kezdetén, másodszor pedig a 2008-as pénzügyi válság mélypontján, 2009 elején. Az alapkezelők nettó 84 százaléka gondolja úgy, hogy a vállalati profitok a következő 12 hónap során emelkedni fognak, ez szintén rekord-közeli érték, s 2002 februárjában illetve 2009 decemberében látszott utoljára ehhez hasonló konszenzus. De más szempontból is vannak arra utaló jelek, hogy a mostani helyzet egy tartós fellendülés kezdetét jelentheti. A szakemberek körében ugyanis hosszú idő óta első ízben kerültek többségbe azok, akik szerint a cégeknek a rendelkezésükre álló szabad pénzeszközöket beruházásokra kellene fordítaniuk, s nem pedig mérleghelyzetük javítására. Ilyen pozitív fordulatot utoljára 2010 januárjában lehetett tapasztalni. A fellendülés azonban az általános vélemény szerint azzal is járhat, hogy az infláció erőre kap majd a megnövekedett kereslet következtében, miközben a szokatlanul nagy jegybanki lazaság is lassan véget érhet. Ennek megfelelően a többség arra számít, hogy az amerikai hozamgörbe lassan meredekebbé válik, a megérdekezettek 82 százaléka volt ezen a véleménye, s 86 százalék számított a pénzromlás ütemének gyorsulására. Ugyanakkor ezek az értékek halványan alacsonyabbak a januárban mértén, ami azt is jelentheti, hogy az inflációs várakozások mostanra túljutottak csúcsukon. Egekben a hangulat Az elmúlt hetekben egy csomó olyan jelenséget lehetett tapasztalni a piacokon, amelyek akkor jellemzőek, ha a befektetők euforikus hangulatba kerülnek egy-egy bikapiac csúcsa környékén. Ilyen lehet a kisbefektetői tevékenység csúcsra pörgése a GameStop részvények árfolyamának elszállása, s a bitcoin hatalmas menetelése is. Ennek ellenére az alapkezelők csak mintegy 13 százaléka gondolja azt, hogy a részvénypiacon lufi lenne, a többiek szerint nem tekinthető extrém módon túlértékeltnek a tőzsde. All-in-t is mondtak, az alapok átlagos készpénz-állománya már csak 3,8 százalékon áll, ami egyértelműen az a tartomány, ahol az ellentét analízis alapján már inkább az eladáson, semmint a további vásárlásokon kellene gondolkodni. Persze az alapkezelők nem bolondok, ők maguk is tudják, hogy a megszokottnál jelenleg jóval rizikósabb pozíciókat vesznek fel. Nettó 25 százalékuk mondta azt, hogy mostanság a megszokottnál magasabb kockázatot futnak, ez a felmérés több, mint 20 éves történetében rekordnak számít. Tízéves csúcson van a részvényeket túlsúlyozók aránya, nettó 61 százalékkal, de nagyon magas a nyersanyagokat túlsúlyozó portfóliók aránya is. Csak haladjanak az oltások Általánosnak tekinthető a vélemény, hogy a járvány és az azt kísérő lezárások időszakának nagy nyertesei a feltörekvő gazdaságok lesznek. Ennek megfelelően ezen országok eszközeit vélik a következő év messze legjobb befektetésének, 51 százalék szerint fogják ezek túlteljesíteni a többi befektetési lehetőséget. Mivel a teljes talpra állás legnagyobb kérdése az, hogy az oltási kampányokkal milyen gyorsan sikerül úrrá lenni a Covid-19 járványon, ezért értelemszerűen a befektetők is ezt látják a legnagyobb kockázatnak, amely a talpra állás forgatókönyvét veszélyezteti. Második helyen a kockázatok sorában egy kötvénypiaci összeomlás áll, ezt követi a vártnál nagyobb infláció esetleges kialakulása.

